€ 5.0835
|
$ 4.3789
|
 
Data publicării: 18:49 24 Oct 2025

Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci dovleac în fiecare zi
Autor: Darius Mureșan

dovleac Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Dovleacul este delicios, bogat în apă și fibre, cu puține calorii și oferă numeroase beneficii pentru sănătate. Iată ce se întâmplă dacă îl consumi zilnic.

Dovleacul, vedetă în preparatele culinare din acest sezon, aduce o mulțime de beneficii pentru sănătate. Dacă este consumat în fiecare zi, el poate ajuta la menținerea unui organism sănătos, datorită conținutului său bogat în fibre, vitamine, apă și antioxidanți.

Un mare avantaj al consumului de dovleac este îmbunătățirea digestiei. Fibrele solubile din compoziția sa ajută la reglarea tranzitului intestinal, previn constipația și oferă o senzație de sațietate, ceea ce ajută la menținerea unei greutăți corporale sănătoase.

De asemenea, dovleacul ajută la întărirea sistemului imunitar. Acesta este bogat în vitamina C și beta-caroten și joacă un rol important în apărarea naturală a organismului și la protejarea acestuia de infecții și boli sezoniere.

Proprietățile sale benefice contribuie și la protecția pielii și a ochilor. Beta-carotenul și luteina mențin sănătatea pielii și protejează ochii, prin prevenirea degenerescenței maculare și a altor afecțiuni asociate vârstei. De asemenea, vitamina C joacă un rol important în sinteza colagenului, proteina vitală pentru sănătatea oaselor și a dinților.

Dovleacul are și proprietăți antioxidante și anti-îmbătrânire, datorită carotenoidelor și vitaminelor pe care acesta le are în compoziție. Acești compuși au rol în combaterea radicalilor liberi și previn deteriorarea celulară și îmbătrânirea prematură.

Consumul regulat de dovleac ajută și la hidratarea organismului și la detoxifierea acestuia. Conținutul său ridicat de apă și efectele diuretice ajută la eliminarea toxinelor și menținerea unei hidratări echilibrate. De asemenea, potasiul și magneziul din compoziție reglează tensiunea arterială și ajută la buna funcționare a sistemului cardiovascular.

Atenție însă! Cu toate că dovleacul este foarte benefic pentru organism, este recomandată moderația, deoarece consumul excesiv poate provoca diaree sau poate colora temporar pielea în nuanțe galben-portocalii, din cauza beta-carotenului.

Consumul zilnic moderat, de 100–200 de grame, este sigur și oferă multiple beneficii pentru sănătate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dovleac
alimente bogate fibre
nutrienti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci dovleac în fiecare zi
Publicat acum 31 minute
Vrei să te lași de alcool? Medic: „Dacă faci parte din această categorie ai grijă cum renunți la el. Poate fi fatal”
Publicat acum 32 minute
Ora de iarnă lovește iar! Merită să mai schimbăm ora în 2025? Susții sau respingi acest sistem?
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Reduceri de până la 50% prin factura la PPC. Discounturi mari la Samsung, Cărturești, LC Waikiki și multe alte branduri
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Interes față de politică și atașament partinic, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Oct 2025
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
Publicat acum 19 ore si 42 minute
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close