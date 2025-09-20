Ce se întâmplă cu inima ta dacă mănânci avocado o dată pe zi

Un studiu recent arată că un consum zilnic de avocado, timp de șase luni, aduce beneficii semnificative pentru sănătatea inimii. Participanții care au mâncat un avocado pe zi au înregistrat o dietă mai echilibrată, cu aport crescut de grăsimi sănătoase, fibre, potasiu, magneziu și antioxidanți, un colesterol redus și o calitate mai bună a somnului. Dr. William Arias subliniază că efectele pozitive nu sunt magie, ci știință, și recomandă includerea zilnică a acestui fruct în alimentație, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rawpixel.com

De ce să consumi avocado

Bogat în nutrienți esențiali, avocado reprezintă o sursă valoroasă de vitamine, minerale și grăsimi sănătoase și contribuie la menținerea unei stări optime de sănătate.

Avocado conține grăsimi mononesaturate, considerate „grăsimi bune”, care susțin sănătatea cardiovasculară prin reducerea nivelului de colesterol LDL și creșterea colesterolului HDL. De asemenea, aceste grăsimi contribuie la absorbția vitaminelor liposolubile, precum vitaminele A, D, E și K.

Fructul este bogat în fibre, esențiale pentru buna funcționare a sistemului digestiv și pentru menținerea unui nivel stabil al glicemiei. Consumul regulat de avocado poate sprijini sănătatea intestinului, prin prevenirea constipația și promovarea unui microbiom echilibrat.

Avocado oferă și o gamă largă de vitamine și minerale, printre care vitamina C, vitamina B6, acid folic, potasiu și magneziu. Aceste substanțe sunt implicate în procese fundamentale ale organismului, de la funcționarea sistemului nervos și a mușchilor, până la susținerea sistemului imunitar și protecția celulară împotriva stresului oxidativ.

Compușii antioxidanți prezenți în avocado, luteina și zeaxantina, au un rol protector pentru sănătatea oculară și reduc riscul apariției degenerescenței maculare sau a altor afecțiuni asociate vârstei.