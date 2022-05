Ce s-a întâmplat cu Mona? În sfârşit, MISTERUL a fost elucidat în Montreal. Nelu Vlad de la Azur face anunţul VIDEO

Nelu Vlad şi formaţia Azur au ajuns deja în Ţara tuturor posibilităţilor. Aflată în primul turneu grande în America, trupa a dat deja vestea că se simte extraordinar iar concertele pentru românii de acolo curg pe bandă rulantă. Acum câteva zile, liderul formaţiei de suflet a românilor şi-a făcut o fotografie chiar în faţa cunoscutului semn Las Vegas, Nevada. Azur şi Nelu Vlad urmează să aibă concerte în mai multe oraşe mari din SUA şi Canda.

Artistul a fost etichetat pe contul personal de Facebook într-un clip care dă "marele secret" pe faţă. "Mona -În sfârșit, misterul Monei a fost rezolvat aseară în spectacolul incendiar Nelu Vlad și Azur și Cristina Andreea Ermilov la Montreal, organizat de Escu TV. Am avut onoarea să aflu de la Nelu Vlad și Azur, compozitorul binecunoscutului șlagăr românesc “Se mărită Mona mea “, cine este Mona și ce s-a întâmplat cu ea" - a postat Călin Rotar, unul din organizatori, pe profilul personal al artistului.

Deci, până la urmă, care e treaba cu Mona? S-a măritat sau nu? Răspunsul aici:

Mi-era frică să zbor

Încă de la sfârşitul lunii aprilie, Nelu Vlad şi trupa sa se află pe pământ american. Este pentru prima dată când artistul concertează peste ocean. A recunoscut, în nenumărate rânduri, chiar şi-n cartea sa, că se teme de zborul cu avionul, însă acum ocazia de a-i bucura şi pe românii de mai de departe s-a ivit, aşa că şi-a luat inima în dinţi şi s-a aventurat spre "Tărâmul Făgăduinţei". Azur va mai cânta pentru fanii din Washington, New York, Arizona, Chicago, Texas şi Florida.

Azur este o formație de muzică de petrecere din România, înființată în 1984 la Brăila. Primul turneu al formației a cuprins 41 de concerte în orașele Moldovei, organizate de către sindicatele brăilene. “Mona”, “Regina nopţii”, “La o masă”, “Cenuşăreasa”, “Pe nisipul de la mare”, “Te-am crescut, copile”, “Şatra”, “Lanţul de iubire” - acestea sunt doar câteva dintre melodiile celebre care sunt apreciate şi acum. La începutul anului, Nelu Vlad şi-a lansat cartea autobiografică "Azur, mon amour" dar şi un album Best Of, sub semnătura Roton, care cuprinde cele mai cunoscute piese din repertoriul Azur.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News