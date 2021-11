Ce este codul UFI. Aşa afli ce produse conțin substanțe chimice nocive

Fă cunoștință cu UFI: Produse ce conțin substanțe chimice nocive, precum adezivii, detergenții, produsele de curățare, vopselele și multe altele, vor plasa, într-un loc vizibil pe produs, codul UFI.

Ideea codului este simplă: este un identificator unic de formulă, compus din 16 caractere, care reunește informații despre produs, utilizările acestuia, ingrediente și toxicitate.În caz de expunere accidentală la un astfel de produs, codul UFI poate fi folosit pentru a obține mult mai rapid informații și sfaturi medicale.

Codul UFI se află deja pe eticheta multor produse ce conțin substanțe chimice nocive, însă pentru produsele deja existente pe piață înainte de 2021, termenul limită pe care întreprinderile îl au pentru a introduce codul pe produs este începutul anului 2025, se transmite pe pagina de Facebook Comisia Europeană în România.

Black Friday 2021/Aproape 3.600 de tranzacţii procesate în minutul de aur; volumele tranzacţionate, în creştere cu 12,23%

Comercianţii din România au trecut pe plus în ediţia din acest an pe Black Friday, după două ore de la debutul campaniei, totalul volumelor tranzacţionate fiind de aproape 132 de milioane de lei, cu 12,23% peste rezultatul din 2020, acelaşi interval orar.



Conform datelor centralizate în timp real de procesatorul de plăţi PayU, numărul total al tranzacţiilor a ajuns la 191.887, în creştere cu 42,34% comparativ cu anul anterior, în timp ce valoarea medie a coşului de cumpărături s-a majorat la 684 de lei, iar în varianta cu rate se ridică la 1.064 de lei.



De asemenea, în minutul de aur au fost procesate 3.563 de tranzacţii, iar numărul mediu al acestui tip de proceduri este de 386.



Plata cu un singur click înregistra, la ora 9;05, o valoare în volum de 87,57 milioane de lei, în creştere cu 26,21% faţă de anul 2020, în timp ce totalul tranzacţiilor realizate în acelaşi mod era de 143.069, în creştere cu aproape 70%, de la an la an.



În ceea ce priveşte volumele tranzacţionate cross-border, acestea însumează aproximativ 8 milioane de lei (+23,86%), pe un număr total de tranzacţii de 15.050 (+58,67%).