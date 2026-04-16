Ce a pățit un bărbat după ce a cheltuit 3.500 de lire sterline pentru a zbura în Turcia în căutarea unor dinți noi

Jon Denton, tată a doi copii și șofer de livrări din Hertfordshire, spune că regretă profund decizia de a călători în Turcia pentru tratamente dentare mai ieftine.

După ce a cheltuit aproximativ 3.500 de lire sterline pentru intervenții care promiteau un „zâmbet nou”, bărbatul susține că a ajuns într-o situație mai gravă decât înainte, fără posibilitatea de a mânca normal și cu probleme emoționale severe.

Accidentul care i-a distrus dantura

Problemele dentare ale lui Jon au început în 2020, după un accident grav de motocicletă. În urma intervențiilor de urgență, medicii au fost nevoiți să-i extragă dinții frontali pentru a-i asigura respirația, iar ulterior dantura sa s-a deteriorat constant.

Bărbatul povestește că, în timp, dinții au început să se sfărâme, iar durerea devenise constantă. Costurile pentru un tratament complet în Marea Britanie erau însă prohibitive, estimate între 20.000 și 30.000 de lire sterline.

Decizia de a merge în Turcia

În căutarea unei alternative mai accesibile, Jon a ales o clinică din Turcia, atras de prețurile mai mici și de recenziile pozitive. În ianuarie, a plătit 3.500 de lire pentru proceduri, la care s-au adăugat încă 800 de lire la sosire.

Medicii i-au montat 14 implanturi dentare, iar a doua zi i-au fixat dinți provizorii. Din cauza fricii de stomatologi, intervenția a fost realizată sub sedare și a durat aproximativ șase ore.

Dureri cumplite și complicații grave

La scurt timp după întoarcerea în Marea Britanie, problemele au început să apară. Jon descrie dureri „chinuitoare”, evaluate la 9 din 10, și spune că dinții provizorii au început să cadă pur și simplu.

„Râdeam pe canapea și mi-au căzut dinții”, a povestit acesta. Durerea era atât de intensă încât nu mai putea nici măcar să se spele pe dinți.

În martie, Jon s-a întors în Turcia pentru a remedia situația, însă experiența a devenit și mai traumatizantă. După intervenție, s-a trezit și a descoperit că toți dinții i-au fost extrași.

„A fost un șoc. Înainte eram într-o stare mai bună decât acum”, spune el, adăugând că s-a izolat zile întregi după acest moment.

Diagnostic diferit în Marea Britanie

Potrivit campaniei GoFundMe organizate pentru el, clinica din Turcia ar fi susținut că Jon suferă de diabet și alte afecțiuni, motiv pentru care implanturile nu au avut succes.

Însă medicii din Marea Britanie au infirmat acest diagnostic și au descoperit o infecție severă a gingiilor. De asemenea, specialiștii au concluzionat că bărbatul nu avea suficient os pentru a susține implanturile, iar protezele dentare clasice nu sunt o soluție viabilă în cazul său.

Lupta pentru a-și recăpăta viața

În cele din urmă, implanturile au fost îndepărtate, iar Jon a acceptat o rambursare parțială de 2.700 de lire sterline. Acum, el încearcă să strângă fonduri pentru un tratament specializat, adaptat persoanelor cu pierdere osoasă.

Situația i-a afectat profund viața personală și profesională. Bărbatul spune că evită să iasă din casă, nu mai zâmbește și se teme că problemele îi vor distruge relația.

„Dacă nu rezolv asta, îmi va ruina viața. După toată durerea prin care am trecut, trebuie să o iau de la capăt”, a declarat acesta.