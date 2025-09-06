Data publicării:

CCIR, un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț

Secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Ovidiu Silaghi, a participat în perioada 2-4 septembrie 2025 la cel de-al 14-lea Congres al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț (WCF), care s-a desfășurat la Melbourne, Australia.

În cadrul acestui eveniment, Camera Națională a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul General WCF din cadrul Camerei de Comerț Internaționale (ICC), instituție reprezentativă la nivel mondial pentru camerele de comerț.

Cu ocazia deplasării în Australia, dl. Ovidiu Silaghi a avut întrevederi cu: dl. Jason Collins, CEO, European Australian Business Council (EABC); dl. Peter Horn, CEO AUSTRADE – Agenția Federală de Investiții a Australiei; dna. Nola Watson, președinte ICC Australia și dl. Lyall Gorman, vice-președintele Camerei de Comerț și Industrie a Australiei.

„Obiectivele CCIR pentru mandatul în desfășurare sunt în perfectă conformitate cu prioritățile Federației Mondiale a Camerelor de Comerț. Suntem implicați activ în sprijinirea antreprenorilor români care doresc să-și extindă afacerile în afara granițelor țării, chiar și în aceste vremuri dificile. În contextul provocărilor actuale ale sistemului comercial internațional, umbrit de războiul din Ucraina, precum și de alți factori care influențează negativ piețele internaționale, CCIR promovează cooperarea, în detrimentul unei concurențe distructive. Prosperitatea noastră depinde de un sistem economic deschis și bazat pe reguli, în condiții de concurență echitabile. Principalele noastre obiective trebuie să fie consolidarea lanțurilor valorice globale împotriva perturbărilor actuale și viitoare.”, a declarat secretarul general al CCIR, dl. Ovidiu Silaghi.

Background:

Federația Mondială a Camerelor de Comerț (WCF) este un organism non-politic și neguvernamental al Camerei Internaționale de Comerț (ICC). Înființată inițial în 1951, ca Biroul Internațional al Camerelor de Comerț, WCF are ca obiectiv unificarea și susținerea rețelei globale de camere de comerț. Rolul Consiliului General al WCF este de a promova și proteja conceptul de cameră de comerț, ca entități intermediare esențiale între guverne și mediul de afaceri și între mediul de afaceri și publicul general.

