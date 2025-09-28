Cât primesc lunar angajații srilankezi în România și cum este privită munca lor aici

România a devenit, în ultimii ani, una dintre principalele opțiuni pentru lucrători veniți din Asia. Mii de persoane din Sri Lanka, Nepal sau India aleg să se stabilească aici, atrași de salariile cuprinse între 500 și 1.500 de euro și de oportunitățile din construcții, industrie sau servicii.

Datele oficiale arată că peste 120.000 de asiatici muncesc deja pe teritoriul țării, fenomenul fiind comparabil cu fluxurile de muncitori care în trecut se orientau către Orientul Mijlociu sau alte state europene.

Exemple de câștiguri

Cazurile individuale ilustrează diferențele de venituri. Un srilankez devenit viral pe TikTok a spus că primește 4.000 lei lunar, plus hrană și cazare, potrivit DigiFM. Altul, intervievat după trei ani și jumătate de muncă în România, declara că are un salariu net de 3.850 lei , punctează Libertatea. Potrivit agențiilor de recrutare, nivelul de pornire pentru un muncitor necalificat se situează între 2.600 și 3.600 lei, iar pentru lucrătorii calificați poate ajunge la 900–1.500 de euro.

Diferența este majoră dacă se raportează la țările de origine. În Sri Lanka, salariul minim echivalează cu 42 de dolari, iar cel mediu cu aproximativ 250 de dolari. Astfel, chiar și veniturile modeste din România sunt percepute ca atractive.

Dimensiunea fenomenului

În 2024, autoritățile au consemnat peste 140.640 de muncitori extracomunitari cu contracte legale de muncă, majoritatea provenind din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India. Cei mai mulți activează în construcții, producție, comerț și HoReCa.

Peste 60% dintre avizele pentru angajarea de cetățeni non-UE sunt acordate pentru domenii cu slabă calificare și rotație rapidă a forței de muncă, precum agricultură, curățenie sau manipularea mărfurilor.

Percepții și dezbateri. Ce spun românii pe internet

Pe forumuri online, în special pe Reddit, românii discută intens despre condițiile acestor muncitori. Un utilizator de Reddit rezumă situația astfel: „Salariu 600 de dolari în mână, 10 ore pe zi, 26 de zile pe lună. Cam 11 lei pe oră.” Alții atrag atenția asupra abuzurilor: „E plin internetul de articole cu nepalezi și srilankezi neplătiți cu lunile, puși să lucreze peste cele 8 ore legale, fără plata în plus.”

Tonul devine uneori direct. Comentariul a strâns sute de aprecieri: „Adevărul gol-goluț este că nepalezii și srilankezii pot fi exploatați într-un mod în care românii nu pot fi. E vorba exclusiv de bani.”

Nu sunt lipsite nici comentariile ironice: „Sunt mai buni decât românii. De ce sunt mai buni decât românii? Pentru că pot să stea câte 20 într-o garsonieră și nu-și cunosc drepturile.”

Un alt comentariu avertizează asupra interesului economic al angajatorilor, abuzurilor, și metodelor care se aplică pentru a face cât mai mulți bani pe spinarea străinilor: „Patronilor le convine să aducă mereu alți srilankezi, cu cât pleacă mai repede, cu atât mai bine, pentru că fiecare contract înseamnă comisioane mari.”

Veniturile lucrătorilor din Sri Lanka și din alte state asiatice variază în România între 3.000 și 4.000 de lei net, la care, de obicei, se adaugă masa și cazarea. Dacă pentru ei aceste sume sunt considerabil mai mari decât ce ar putea câștiga în țara de origine, rămân în discuție aspecte sensibile precum condițiile reale de muncă și nivelul de integrare în societatea românească, notează Adevărul.