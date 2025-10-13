€ 5.0903
Data actualizării: 10:48 13 Oct 2025 | Data publicării: 10:48 13 Oct 2025

Cât a scăzut salariul mediu net în 2025: ce spun datele oficiale
Autor: Alexandra Curtache

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111
 

Salariul mediu net din România a înregistrat schimbări semnificative în a doua jumătate a anului 2025, arată datele INS, afectând mai multe sectoare economice şi domenii de activitate.

Câştigul salarial mediu net în România a înregistrat o scădere semnificativă în luna august 2025, ajungând la 5.387 lei, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). Aceasta reprezintă o reducere de 130 de lei (2,4%) faţă de luna precedentă, în timp ce câştigul salarial mediu brut a scăzut la 9.002 lei, în scădere cu 199 de lei (2,2%).

Cele mai mari și cele mai mici salarii pe domenii

Valorile cele mai ridicate ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene (12.458 lei) și în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (11.649 lei). La polul opus, cele mai mici salarii au fost înregistrate în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.341 lei) și în sectorul hoteluri și restaurante (3.367 lei).

Comparativ cu august 2024, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,4%, însă indicele câştigului salarial real faţă de aceeași perioadă a fost de 95%, arătând o scădere a puterii de cumpărare.

Cauze ale scăderii salariilor medii

INS explică fluctuațiile câștigului salarial prin acordarea primelor anuale și a drepturilor ocazionale, în special în lunile precum decembrie sau martie/aprilie. „Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câştigului salarial mediu net, cât și de rata inflației”, precizează instituția.

În august 2025, majoritatea activităților economice au înregistrat scăderi ale salariului mediu net din cauza nerealizărilor de producție, încasărilor mai mici, concediilor de odihnă sau lipsei unor beneficii precum tichete de masă.

Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în:

  • fabricarea autovehiculelor de transport rutier, remorci și semiremorci (-13,1%)
  • extracția petrolului brut și a gazelor naturale, tăbăcirea pieilor, fabricarea produselor textile și alte activități industriale (între -7% și -9,5%).

Scăderi mai moderate, între -3,5% și -6,5%, au fost raportate în transporturi pe apă, construcții metalice, activități de servicii IT, cercetare-dezvoltare, fabricarea altor mijloace de transport și altele.

În schimb, creșteri au fost înregistrate în transporturi aeriene (+14,9%) și în domenii precum intermedieri financiare și tipărire/reproducere înregistrări (+1% până la +4%), determinate de prime ocazionale, realizări de producție și alte beneficii financiare.

Sectorul bugetar: scăderi în administrație, sănătate și învățământ

În sectorul public, salariile medii nete au scăzut comparativ cu iulie 2025:

  • administrația publică (-1,5%)
  • sănătate și asistență socială (-1,3%)
  • învățământ (-0,6%).

INS atrage atenția că aceste variații lunare sunt normale și reflectă dinamica anuală a salariilor, influențată de prime, ajutoare și realizările de producție.

