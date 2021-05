Casa Albă condamnă atacurile asupra Israelului şi îndeamnă la coexistenţă în Ierusalim

Violenţele au izbucnit vinerea trecută la Moscheea Al-Aqsa din Ierusalim, pe fondul furiei în creştere a palestinienilor, confruntaţi cu riscul evacuării din locuinţele revendicate de coloniştii evrei. Ciocnirile au escaladat luni.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, şi-a început informarea zilnică cu o declaraţie despre această situaţie tensionată din Orientul Mijlociu, menţionând că preşedintele Joe Biden tocmai a primit o actualizare de la echipa sa de securitate naţională, principalul său obiectiv fiind dezescaladarea.

Psaki a spus că Statele Unite condamnă atacurile cu rachete din partea Hamas şi a altor grupuri, inclusiv atacurile asupra Ierusalimului, iar sprijinul lui Joe Biden pentru 'securitatea Israelului, pentru dreptul său legitim de a se apăra şi a-şi apăra poporul este unul fundamental şi nu se va clătina niciodată'.

'Ierusalimul, un oraş de o asemenea importanţă pentru credincioşi din întreaga lume, trebuie să fie un loc de coexistenţei', a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO????: 45 min ago, rockets over Holon, 3km south of Tel Aviv<a href="https://twitter.com/hashtag/IsraelUnderFire?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IsraelUnderFire</a> <a href="https://t.co/LvIkkqcVj2">pic.twitter.com/LvIkkqcVj2</a></p>— David Saranga (@DavidSaranga) <a href="https://twitter.com/DavidSaranga/status/1392193527149383685?ref_src=twsrc%5Etfw">May 11, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Autorităţile israeliene au suspendat marţi seara zborurile către Aeroportul Internaţional Ben-Gurion din Tel Aviv ca urmare a unui intens atac cu rachete lansate din Fâşia Gaza de către islamişti ai Hamas spre metropola israeliană, relatează AFP. 'În cursul atacurilor intense (...), au fost oprite decolările pentru a proteja cerul ţării', a declarat pentru AFP Ofer Lefler, purtătorul de cuvânt al aviaţiei civile israeliene.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. <a href="https://t.co/8jl8OTgWCl">pic.twitter.com/8jl8OTgWCl</a></p>— Israel Defense Forces (@IDF) <a href="https://twitter.com/IDF/status/1392184942801653775?ref_src=twsrc%5Etfw">May 11, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>