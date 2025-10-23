Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac

După mai multe săptămâni de ezitări și amânări, coaliția de guvernare a confirmat că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în data de 7 decembrie 2025.

Până în prezent nu a fost anunțat niciun candidat oficial, însă în spațiul public se vehiculează mai multe nume, iar fiecare partid își pregătește propria propunere.

Recent, jurnalista Anca Alexandrescu și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei, iar analistul politic Bogdan Chirieac a spus că aceasta ar putea furniza o surpriză majoră.

„Ultimul sondaj o arată pe doamna Alexandrescu la 10%. Dacă se mai pune și Piedone, care avea vreo 8%, și domnul Enache cu 5%, doamna Anca Alexandrescu poate furniza o surpriză de proporții. Deci doamna Anca Alexandrescu poate furniza o surpriză importantă, majoră”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Anca Alexandrescu vrea să candideze la Primăria București

Anca Alexandrescu își pregătește intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei. Jurnalista a anunțat că este hotărâtă în proporție de 99% să candideze la alegerile pentru Primăria București.

„Este cert! Acum vom avea alegeri pe 7 decembrie, așa că eu mă pregătesc, îmi frec mâinile acum. 99% răspunsul este da! Evident că o să am nevoie de voi, de români, de toți oamenii care vor cu adevărat să schimbăm ceea ce se întâmplă în România.

Cineva îmi spunea că dacă sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul. Sunt pregătită și eu, și familia mea, am stomacul tare, nu mă voi opri.

Prima condiție ca să poți să spargi ceva, adică această gașcă, trebuie să participi. Eu sunt pregătită să fac acest lucru, am vorbit cu mai mulți oameni care vor să mă bag în bătălia asta”, a zis Anca Alexandrescu.

„Noi, bucureștenii, și românii, vom putea să spargem această gașcă care a pus mâna pe România și putem să începem cu Bucureștiul. Apoi, pasul următor, să luăm înapoi ceea ce au anulat ei pe 7 decembrie.

Apropo, nu știu dacă au gândit când au pus alegerile pe 7 decembrie, dar cred că Dumnezeu dă un semnal, pentru că pe 6 decembrie s-au oprit alegerile, pe 7 s-au anulat, deci este o cifră cu însemnătate maximă și sunt convinsă că forța bucureștenilor va învinge”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.