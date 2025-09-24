Când va fi Black Friday 2025 la eMAG

eMAG deschide, în premieră, accesul la finanțare pentru antreprenorii din eMAG Marketplace prin lansarea programului eMAG Capital, care îi sprijină să își dezvolte afacerile într-un context economic marcat de presiune ridicată. În plus, cei peste 64.000 de sellerii prezenți în platformă beneficiază de noi funcționalități bazate pe inteligență artificială și automatizare care să-i sprijine în fiecare etapă a procesului de vânzare și de suport permanent printr-un asistent virtual dedicat. Antreprenorii au acum la dispoziție și noi instrumente pentru pregătirea Black Friday, ziua cu cele mai multe oferte din an, care anul acesta va avea loc pe 7 noiembrie.

„Vedem un Marketplace mai efervescent ca oricând, cu antreprenori care vor să crească și să se extindă la nivel regional. Suntem atenți la nevoile lor și, pentru a-i sprijini să își atingă obiectivele am implementat noi soluții pe bază de AI de la listare, la Ads, la FBE. În același timp, prin lansarea eMAG Capital, antreprenorii pot accesa și capitalul necesar pentru scalarea businessurilor”, a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG pentru România, Bulgaria și Ungaria.

Iată principalele noutăți care au fost prezentate în cadrul celei de-a opta ediții a Sellers’ Day, cel mai mare eveniment dedicat antreprenorilor care fac business pe eMAG Marketplace:

eMAG Capital - Este programul prin care antreprenorii din Romania pot accesa o soluție de finanțare de până la 125.000 de lei. Procesul de aplicare este 100% online și fondurile devin disponibile rapid, cu rambursare flexibilă, proporțională cu vânzările realizate în platformă, iar primii 100 de selleri care aplică beneficiază de finanțare la dobândă promoțională de 5,99%.

Project Mira - Este asistentul virtual integrat, disponibil non-stop pentru selleri, care oferă răspunsuri direct în fluxul de lucru și transfer rapid către un operator uman atunci când este nevoie.

eMAG Ads 2.0 - eMAG a lansat o nouă versiune a interfeței, disponibilă în prezent în teste pentru cei care doresc să fie primii care se bucură de noile funcționalități precum acces instant la un buget de promovare, proces simplificat de plăți sau crearea de campanii și rapoarte detaliate de performanță. Sellerii noi beneficiază de credite de Ads dublate în primele trei luni, în limita a 100 EUR/lună.

Acces simplificat la FBE - Noul cont unificat pentru selleri simplifică semnificativ folosirea Fulfilment by eMAG (FBE), programul prin care eMAG preia întregul efort logistic si asigura o livrare mai rapidă. Procesul de migrare în FBE se face cu un singur click, iar soluția oferă vizibilitate în timp real asupra performanței, decizii mai inteligente și flexibilitatea de a muta produsele fără bariere între canale, deschizând noi oportunități de scalare pentru business-uri. În plus, până la 31 ianuarie, sellerii care accesează programul primesc trei luni de FBE gratuit, zero taxe la procesare, depozitare, retururi și retrageri.

Magic listing - Pentru a eficientiza și mai mult activitatea sellerilor și listarea produselor în Marketplace, fluxul a fost simplificat pentru a reduce timpul până când oferta apare în platformă: sistemul asistă la alegerea categoriei potrivite, completează automat informațiile esențiale și permite importarea ușoară a catalogul existent.

Deschide România, Bulgaria, Ungaria oferă mai multe beneficii mai multor selleri din regiune - eMAG invită producătorii locali din toate cele trei țări să intre pe Marketplace, beneficiind de comisioane mai mici, avantaje în programul cross-border și oportunități de dezvoltare prin eMAG Ads și Fulfilment by eMAG (FBE).