€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 18:06 24 Sep 2025

Când va fi Black Friday 2025 la eMAG

Autor: Anca Murgoci
black friday 2025 emag -5705102 pexels-anastasia-shuraeva
 

Urmează Black Friday 2025.

eMAG deschide, în premieră, accesul la finanțare pentru antreprenorii din eMAG Marketplace prin lansarea programului eMAG Capital, care îi sprijină să își dezvolte afacerile într-un context economic marcat de presiune ridicată. În plus, cei peste 64.000 de sellerii prezenți în platformă beneficiază de noi funcționalități bazate pe inteligență artificială și automatizare care să-i sprijine în fiecare etapă a procesului de vânzare și de suport permanent printr-un asistent virtual dedicat. Antreprenorii au acum la dispoziție și noi instrumente pentru pregătirea Black Friday, ziua cu cele mai multe oferte din an, care anul acesta va avea loc pe 7 noiembrie. 

 

„Vedem un Marketplace mai efervescent ca oricând, cu antreprenori care vor să crească și să se extindă la nivel regional. Suntem atenți la nevoile lor și, pentru a-i sprijini să își atingă obiectivele am implementat noi soluții pe bază de AI de la listare, la Ads, la FBE. În același timp, prin lansarea eMAG Capital, antreprenorii pot accesa și capitalul necesar pentru scalarea businessurilor”, a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG pentru România, Bulgaria și Ungaria. 

 

Iată principalele noutăți care au fost prezentate în cadrul celei de-a opta ediții a Sellers’ Day, cel mai mare eveniment dedicat antreprenorilor care fac business pe eMAG Marketplace:

 

  • eMAG Capital - Este programul prin care antreprenorii din Romania pot accesa o soluție de finanțare de până la 125.000 de lei. Procesul de aplicare este 100% online și fondurile devin disponibile rapid, cu rambursare flexibilă, proporțională cu vânzările realizate în platformă, iar primii 100 de selleri care aplică beneficiază de finanțare la dobândă promoțională de 5,99%. 

 

  • Project Mira - Este asistentul virtual integrat, disponibil non-stop pentru selleri, care oferă răspunsuri direct în fluxul de lucru și transfer rapid către un operator uman atunci când este nevoie.   

 

  • eMAG Ads 2.0 - eMAG a lansat o nouă versiune a interfeței, disponibilă în prezent în teste pentru cei care doresc să fie primii care se bucură de noile funcționalități precum acces instant la un buget de promovare, proces simplificat de plăți sau crearea de campanii și rapoarte detaliate de performanță. Sellerii noi beneficiază de credite de Ads dublate în primele trei luni, în limita a 100 EUR/lună.

  

  • Acces simplificat la FBE - Noul cont unificat pentru selleri simplifică semnificativ folosirea Fulfilment by eMAG (FBE), programul prin care eMAG preia întregul efort logistic si asigura o livrare mai rapidă. Procesul de migrare în FBE se face cu un singur click, iar soluția oferă vizibilitate în timp real asupra performanței, decizii mai inteligente și flexibilitatea de a muta produsele fără bariere între canale, deschizând noi oportunități de scalare pentru business-uri. În plus, până la 31 ianuarie, sellerii care accesează programul primesc trei luni de FBE gratuit, zero taxe la procesare, depozitare, retururi și retrageri.

 

  • Magic listing - Pentru a eficientiza și mai mult activitatea sellerilor și listarea produselor în Marketplace, fluxul a fost simplificat pentru a reduce timpul până când oferta apare în platformă: sistemul asistă la alegerea categoriei potrivite, completează automat informațiile esențiale și permite importarea ușoară a catalogul existent. 

 

  • Deschide România, Bulgaria, Ungaria oferă mai multe beneficii mai multor selleri din regiune - eMAG invită producătorii locali din toate cele trei țări să intre pe Marketplace, beneficiind de comisioane mai mici, avantaje în programul cross-border și oportunități de dezvoltare prin eMAG Ads și Fulfilment by eMAG (FBE).

 

  • În pregătirea Black Friday 2025 - 7 noiembrie, eMAG a lansat un ghid de succes care îi ajută să-și planifice din timp stocurile, prețurile și promoțiile - totul pentru a asigura succesul acestora în ziua cu cele mai multe reduceri din an. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Virus fungic periculos în spitalele din Europa: semnele la care trebuie să fii atent
Publicat acum 11 minute
Cum vor fi evaluați managerii de spitale și șefii de secție. Alexandru Rogobete, explicații
Publicat acum 26 minute
Daniel David, mesaj pe care ar trebui să-l audă toți profesorii / video
Publicat acum 31 minute
Provocare în Marea Baltică: Un avion rusesc a survolat o fregată germană, potrivit ministrului Apărării
Publicat acum 42 minute
Cum a petrecut Cristina Ciobănașu de ziua ei. VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 11 ore si 3 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close