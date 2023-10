Cancerul a fost învins în mai multe țări. Mihaela Geoană, despre situația din România: Mortalitatea în Belgia, mult mai mică decât la noi. Nu e normal / video

Mihaela Geoană a explicat ce părere are despre Planul Național de Combatere și Control al Cancerului (PNCC), susținând că este un mare pas înainte, prevenția și depistarea din timp a afecțiunilor fiind foarte importantă.

„Planul Național de Cancer cred că este un mare pas înainte care a fost făcut și consider că prevenția și depistarea precoce a bolilor, mai ales în zona oncologică, este extrem de importantă. O altă veste bună este accesul la vaccinarea HPV care se va face începând de la 1 decembrie. Este o mare noutate pentru părinții de fetițe și de băieți, dar va fi compensat și pentru persoanele de peste 19 ani, 50%.

Vedem țările în care vaccinare anti HPV a fost implementată cu 10-15 ani în urmă, nu mai au cazuri de cancer de col uterin. Este o mare realizare, este singurul cancer care are un asemenea tip de prevenție, vaccinarea.

Pe de altă parte, la Programul Național de Cancer figurează campaniile naționale de screening. Aici pot să vorbesc din experiența Fundației Renașterea. Am fost parte dintr-un proiect ROCCAS din regiunea Sud Muntenia în care am colaborat cu Spitalul Fundeni, cu profesorul Gheorghe care a condus acest proiect.

Vreau să vă spun că a fost un mare succes. A fost o colaborare foarte bună între un spital de stat, ONG-uri, autorități locale și în șapte județe ale țării am făcut peste 50.000 de teste FIT, iar persoanele care aveau probleme au făcut colonoscopii la spitalul Fundeni. Este un proiect pe care l-am încheiat și care urmează să se desfășoare la nivelul întregii țări, deci este un pas înainte, o veste bună.

Ne dorim foarte mult să avem programe de screening pe cancerul de sân și cancerul colorectal. Un punct pe care aș fi vrut să-l menționez este importanța comunicării și vă mulțumim foarte mult că ne ajutați în acest sens și ne-ați fost mereu alături. Cred că orice nou program, orice inițiativă, orice nouă idee a autorităților, a spitalelor, a profesiilor medicale trebuiesc corect comunicate pacienților și țintit pe nivelul de educație, pe nivelul de înțelegere pentru a avea aderență la aceste programe.", a spus Mihaela Geoană.

Ce tip de aparatură este necesară pentru desfășurarea unui program național de screening?

„Noi am desfășurat timp de 15 ani campanii cu unitate mobilă. Este un mamograf care are același preț cu un mamograf. Această unitate mobilă se deplasează în zone rurale și în orașe mici. A avut un foarte mare succes. Am pus la dispoziția celor care ne-au solicitat, spitale publice, bugetele, felul de organizare, absolut tot, de consumabile, comunicare, la pus afișe în comunele în care ne duceam.

Mă bucur să văd că Iașul are trei unități mobile, Clujul operează unități mobile și bănuiesc că sunt și alte orașe. Cred că numai în acest fel putem acoperi toată țară și sunt acum, din câte am înțeles, programe finanțate la nivel european pentru desfășurarea unor astfel de campanii.", a spus Mihaela Geoană.

Ce se poate spune despre importanța screeningului în prevenirea bolilor și deceselor?

„Multe dintre boli sunt evitabile sau sunt depistabile într-un stadiu precoce, deci tratabile. Scopul Fundației Renașterea și al organizației internaționale din care facem parte, Think Pink Europe, este acela de a egaliza nivelul la care ne aflăm în ce privește mortalitatea.

Nu este normal ca mortalitatea în Belgia să fie mult mai mică decât este mortalitatea în România. Suntem țări ale Uniunii Europene și ar trebui să respectăm aceleași prevederi și norme în ce privește accesul la diagnostic și accesul la servicii de sănătate.

Mai sunt câteva probleme pe care sper să le putem atinge în viitorul apropiat cum e medicina personalizată, accesul la terapii moderne.", a spus Mihaela Geoană pentru DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News