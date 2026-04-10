Calea Luminii, din Joia Mare, la Târgoviște, eveniment care reprezintă speranță

Ca în fiecare an, în Joia Mare, după slujba de la Catedrala Mitropolitană, am aprins împreună candele și ne-am bucurat de un eveniment devenit deja tradiție, așteptat cu drag de noi toți.

Calea Luminii rămâne unul dintre cele mai frumoase momente, aducând emoție și speranță, a precizat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Calea Luminii a fost la ediția 27. Inițiator este artistul artistul târgoviștean Mihai Șerbănescu. Acesta spune că se aprind candele într-un număr egal cu al anului plus încă una care reprezintă speranța. Mii de oameni sunt prezenți, aprind lumânări, fac fotografii și postează pe rețele de socializare, potrivit Agerpres.

'Este un moment foarte important, o adevărată bucurie a comunității târgoviștene, o sărbătoare a luminii în preajma sărbătorilor pascale', a spus primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan.

Conform edilului, anul trecut la Calea Luminii au fost prezenți circa trei-patru mii de oameni. Și în acest an prezența a fost importantă, în ciuda ploii ușoare. După Denia celor 12 Evanghelii, se iese din Mitropolia Târgoviște, unde are loc slujba, și se aprind candele până în Piața Mihai Viteazul și pe Bulevardul 'Regele Carol I'. Circulația auto în zona unde are loc evenimentul este restricționată, iar străzile sunt pline cu participanții la eveniment.

'Acest eveniment are în centrul lui simbolistica luminii și a procesiunii, două elemente esențiale ale civilizației creștine, care exprimă credința, dragostea, solidaritatea și iubirea, elemente și valori ce unesc oamenii și creează punți între ei. Țin să precizez că lumânările pe care le așezăm și pe care le aprindem reprezintă continuitatea și credința, simbolul, pe care avem obligația de a le transmite toți tuturor generațiilor care vor veni după noi. Vă rog să nu uitați că acest eveniment, Calea Luminii, se află în strânsă legătură cu Săptămâna Pătimirilor Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și cu Denia celor 12 Evanghelii, când cu toții încercăm să fim mai buni și ne rugăm pentru pace în lume', a spus vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviște, Ionuț Ghibanu.