Căldură Bucureşti. Directorul Termoenergetica, şedinţă la Prefectură. "Pierderi de 2.000 de tone de apă fierbinte pe oră"

Alături de specialişti din cadrul Prefecturii, Alexandra Vacaru a analizat nevoia Termoenergetica de a găsi de urgenţă finanţare pentru rezolvarea punctuală a avariilor din reţeaua primară din sistemul de transport şi distribuţie al căldurii şi a apei calde. De asemenea, conducerea companiei municipale a cerut sprijinul Prefecturii în colaborarea cu Guvernul României pentru stabilirea unui grup de lucru care să deblocheze din punct de vedere legislativ angajarea de personal specializat pentru intervenţii în avarii.



"Avem pierderi în reţea de 2.000 de tone de apă fierbinte pe oră. Dincolo de irosire, de problemele financiare generate de aceasta şi de pericolul surpării la care sunt expuse zone întregi din Bucureşti, agentul termic nu poate ajunge până la capetele de reţea. Aşa se face că bucureştenii din zone precum Tei şi Colentina nu au apă şi căldură la temperaturi optime. Soluţia pentru reducerea acestor pierderi este angajarea mână de lucru, de aproximativ 200 de oameni, avem nevoie de sudori pentru repararea punctuală a ţevilor. Dar legea mă opreşte să fac asta. Sunt companie cu pierderi şi nu pot angaja", a explicat directorul general Claudiu Creţu în faţa prefectului Capitalei, Alexandra Vacaru.



El a cerut modificare legislativă pentru ca o companie de utilitate publică, aşa cum este Termoenergetica, să poată face angajări, pentru a remedia pierderile, să se redreseze şi să poate acoperi serviciul public de alimentare cu energie termică în Bucureşti.



În discuţie au fost punctate şi datoriile actuale ale Termoenergetica faţă de CET Griviţa (aproximativ 10 milioane de lei) şi VestEnergo (aproximativ 25 milioane de lei), alături de cele cunoscute publicului drept istorice (800 de milioane de euro - ultimii 10 ani), şi care pun probleme pentru încălzirea şi alimentarea cu apă caldă a zonelor deservite. Şeful companiei municipale a precizat la Prefectură că, dacă nu plătesc aceste datorii, odată cu răcirea vremii, sute de mii de oameni vor sta în frig în propriile locuinţe. Iar Termoenergetica nu are bani, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) i-ar fi comunicat că este în aceeaşi situaţie, adică fără fonduri.



În plus, PMB are datorii faţă de Termoenergetica, aproximativ 200 de milioane de lei, acestea reprezentând facturi neplătite din luna martie 2021 până în prezent. Primarul municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan, este şi preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov, organism care monitorizează compania municipală Termoenergetica S.A.



Claudiu Creţu a atras atenţia că nu este cazul ca instituţiile responsabile de rezolvarea problemei termoficării în Bucureşti să se bazeze pe alternativa încălzirii populaţiei cu sisteme electrice, deoarece "reţeaua de electricitate nu ar rezista".

De asemenea, nici reţeaua de distribuţie de gaze nu este pregătită să facă faţă unui consum generat de peste 500.000 de centrale individuale.



În concluzie, prefectul Capitalei, Alexandra Vacaru, a dispus, prin atribuţiile legale, verificarea informaţiilor expuse de directorul general al Termoenergetica, prin transmiterea unei adrese către Primăria Municipiului Bucureşti. "Totodată, în zilele următoare, voi avea discuţii şi cu reprezentanţii Guvernului în vederea creării unui grup de lucru interinstituţional. Contextul epidemiologic actual impune abordări excepţionale, iar populaţia Bucureştiului are nevoie acum de condiţii sociale adaptate", a declarat prefectul Capitalei, Alexandra Vacaru, preşedinte al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, transmite Prefectura Bucureşti.