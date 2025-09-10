Cadavru în descompunere, găsit în mașina unui rapper, devenit faimos în 2022, după un succes răsunator pe TikTok

Automobilul este înmatriculat pe numele vedetei rap americane în ascensiune D4vd, au anunţat marţi poliţia şi media, transmite miercuri AFP. Vecinii unui parc auto cu maşini confiscate au sunat luni la poliţie pentru a raporta un miros urât care provenea din locul respectiv, situat în popularul cartier din Los Angeles.



Agenţii de poliţie au declarat că au găsit în portbagaj un cadavru uman în descompunere, învelit în plastic. "Am fost anunţaţi în această dimineaţă, iar maşina este aici de câteva zile", a declarat reporterilor Robert Peters de la Departamentul de Poliţie din Los Angeles.



Autovehiculul este înmatriculat în Texas pe numele David Anthony Burke, al cărui nume de scenă este D4vd, potrivit postului ABC7.

Cine este D4vd





D4vd, în vârstă de 20 de ani a susţinut marţi, la Minneapolis, în nordul ţării, ultimul concert din cadrul turneului său mondial, potrivit site-ului TMZ.



Tânărul a devenit faimos în 2022, când piesa sa "Romantic Homicide" s-a bucurat de un succes răsunător pe TikTok. D4vd a continuat să posteze pe reţelele de socializare în ultimele zile pentru a-şi promova noul album, însă nu a făcut nicio referire la descoperirea macabră.



Parcul auto în care a fost găsit cadavrul se află în apropierea noului Tesla Diner, un restaurant dedicat mărcii auto a lui Elon Musk, care s-a deschis cu mare fast la Hollywood în iulie, scrie Agerpres.

