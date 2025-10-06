Bursa din Franța a căzut brusc după demisia premierului Lecornu

Bursa de la Paris a înregistrat luni o scădere bruscă, după hotărârea premierului francez, Sébastien Lecornu, de a demisiona la mai puțin de 24 de ore, upă ce a fost numit în funcție de președintele Emmanuel Macron.

Ce arătau indicii bursieri, luni dimineața

Luni dimineața, indicele bursier CAC 40 din Paris a coborât cu 2%, iar moneda euro s-a depreciat față de dolar și a ajuns la valoarea de 1,16 dolari.

Totodată, acţiunile bancare au fost afectate puternic. BNP Paribas, Societe Generale şi Credit Agricole au avut scăderi de 4-5%, notează Euronews.

Supuse presiunilor sunt și obligaţiunile franceze, ce a dus la creşterea randamentelor obligaţiunilor de referinţă pe 10 ani cu 7,4 puncte de bază, până la 3,58%.

5 premieri schimbați, în mai puțin de 2 ani

Franța se află într-o acută criză, în mai puțin de doi ani, a schimbat cinci premieri.

Partidul de extremă dreapta RN a reacționat la anunțul demisiei premierului Lecornu: „(Președintele Emmanuel) Macron trebuie acum să aleagă: dizolvă parlamentul sau demisionează, și asta rapid!”.

„Este indubitabil că efemerul premier nu are spațiu de manevră și este un lucru sigur pentru Emmanuel Macron însuși, care a format acest guvern, că nu poate exista nicio stabilitate fără o întoarcere la vot și o dizolvare a parlamentului”, a spus președintele RN, Jordan Bardella, pentru postul BFM TV. Lidera extremei drepte francez Marine Le Pen i-a cerut președintelui Macron să dizolve Adunarea Națională.

„Gluma a ajuns la final, farsa a mers prea departe!”, a declarat le Pen pentru BFM TV. Nu ne este teamă de o dizolvare a parlamentului”, a reacționat eurodeputatul Francois-Xavier Bellamy, membru al partidului Republicanii.