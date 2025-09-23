Bursa de la Bucureşti, deschidere pe roşu în şedinţa de marţi

Rulajul se cifra la 3,5 milioane de lei (690.402 euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indice principal BET

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,17%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere cu 0,16%.



Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,19%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a coborât tot cu 0,23%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor



Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 0,16%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un recul de 0,22%.



Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în scădere cu 0,20%.



Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau SSIF BRK Financial Group (+3,46%), Vrancart (+0,92%) şi Oil Terminal (0,43%).



Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Rompetrol Well Services (-1,67%), Alumil Rom Industry (-1,23%) şi Electromagnetica (-0,94%).