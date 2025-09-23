€ 5.0753
Data actualizării: 11:21 23 Sep 2025 | Data publicării: 11:20 23 Sep 2025

Bursa de la Bucureşti, deschidere pe roşu în şedinţa de marţi

Autor: Andrei Itu
bursa-rosu-mircea-cosea_59427200 Foto: Pixabay
 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marţi.

Rulajul se cifra la 3,5 milioane de lei (690.402 euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indice principal BET

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,17%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere cu 0,16%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,19%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a coborât tot cu 0,23%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor


Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 0,16%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un recul de 0,22%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în scădere cu 0,20%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau SSIF BRK Financial Group (+3,46%), Vrancart (+0,92%) şi Oil Terminal (0,43%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Rompetrol Well Services (-1,67%), Alumil Rom Industry (-1,23%) şi Electromagnetica (-0,94%). 

bursa de la bucuresti
indice bet
indice sif
rosu
marti
