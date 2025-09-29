Buncăre și plase anti-dronă în țările NATO din apropierea Rusiei

Patru state membre NATO și UE, aflate în vecinătatea Rusiei, intenționează să ridice buncăre din beton și să monteze plase anti-dronă la principalele lor instalații energetice, ca parte a unui plan de protejare a rețelelor electrice, ca răspuns la recentele incursiuni ale dronelor rusești, transmite Reuters.

Încălcările spațiului aerian polonez de către drone rusești în această lună, precum și numeroasele apariții de drone, inclusiv una care a forțat închiderea Aeroportului din Copenhaga pentru câteva ore, au crescut îngrijorările privind apărarea NATO pe flancul estic.

Încălcările spațiului aerian au amplificat și preocupările legate de vulnerabilitatea instalațiilor energetice din zonă, iar Polonia, Lituania, Estonia și Letonia au elaborat un plan pentru protejarea rețelelor lor electrice, pe care îl tratează acum ca pe o chestiune de urgență.

Infrastructura energetică, foarte expusă

Operatorii rețelelor electrice din Polonia și Lituania au dezvăluit detalii despre plan, care includ construirea de buncăre pentru instalații electrice sau pentru componente esențiale ale acestora, instalarea plaselor anti-dronă pentru protejarea infrastructurii critice și depozitarea componentelor greu de înlocuit.

„După incidentele de la Copenhaga și din celelalte locuri, există o conștientizare tot mai mare că infrastructura energetică este deosebit de expusă”, a declarat Grzegorz Onichimowski, CEO al operatorului de rețea polonez PSE, pentru Reuters.

„Încălcările spațiului aerian rusesc nu sunt ceva care ar putea să se întâmple, ci ceva care deja se întâmplă”, a mai adăugat el.

La câteva zile după ce mai multe drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei, cele patru state au înaintat Uniunii Europene planul de securitate a rețelei, evaluat la 382 milioane de euro, solicitând finanțarea a jumătate din această sumă.

Planul a fost pregătit încă din martie, dar a devenit mai urgent după încălcările spațiului aerian, au declarat oficialii polonezi și lituanieni.

„Ne dorim ca Uniunea Europeană, care a investit 1,2 miliarde de euro pentru pregătirea rețelelor noastre de a întrerupe legăturile cu Rusia, să își protejeze acum corespunzător propria investiție”, a declarat pentru Reuters ministrul Energiei din Lituania, Zygimantas Vaiciunas.

Cele trei state baltice au finalizat în februarie trecerea de la rețeaua electrică a Rusiei la sistemul UE, întrerupând legăturile din perioada sovietică după presupuse acte de sabotaj asupra mai multor cabluri și conducte submarine.

Polonia și țările baltice învață din exemplul Ucrainei

Planul de securitate a rețelei, la care operatorii estonieni și letoni nu au făcut comentarii, se bazează pe lecțiile învățate din experiența Ucrainei, al cărei sistem energetic a fost constant vizat de bombardamente după invazia Rusiei din 2022.

O mare parte a efortului se va concentra asupra așa-numitului „Suwalki Gap”, o zonă slab populată a teritoriului polonez între Belarus și exclava rusă Kaliningrad. Preluarea acestei zone de către Rusia ar izola statele baltice de restul NATO.

Lituania a montat protecție anti-dronă din beton la substația Neris, luni, care alimentează capitala Vilnius și se situează la 20 km de granița cu Belarus. Blocurile de beton vor fi testate ulterior prin detonări într-un poligon militar. De asemenea, statul intenționează să înceapă producția și asamblarea de buncăre pentru a acoperi părți importante ale multor substații, cum ar fi transformatoarele și camerele de control, care ar fi greu de înlocuit.

„Plănuim să le instalăm în majoritatea substațiilor noastre... toată Lituania simte apropierea (Rusiei și Belarusului)”, a spus Rokas Masiulis, CEO al operatorului de rețea lituanian Litgrid.

„Există, de asemenea, securitate cibernetică, electronică și alte tipuri de securitate”, a adăugat el.

Planul este adaptat pentru a proteja părțile vitale ale rețelei electrice, nu întreaga rețea, deoarece dotarea tuturor substațiilor cu sisteme anti-dronă ar fi foarte costisitoare.

Lituania, consultată de Ucraina

Lituania dorește să stocheze componente importante ale rețelei, care ar putea dura luni de zile să fie produse sau procurate, a spus Vaiciunas.

Operatorul de rețea al Ucrainei oferă consultanță Lituaniei în utilizarea blocurilor de beton și a plaselor anti-dronă, precum și alte metode de protecție a infrastructurii, a declarat Masiulis.

Lituania intenționează să cheltuiască 150 milioane de euro pentru securitatea rețelei, aproape dublul sumei prevăzute în planul depus la UE, a precizat un purtător de cuvânt al Litgrid.

„Credem că proiectele noastre vor fi preluate în alte țări, vom putea arăta altora ce se poate face”, a spus Masiulis.

Operatorul rețelei electrice naționale din Polonia intenționează să înființeze o unitate de securitate înarmată și să utilizeze elicoptere pentru a proteja conexiunea cu Lituania prin Suwalki Gap, au declarat oficialii companiei.