Bulai, exemplu despre România, după cazul Mailat: Reacţie demenţială! O ţară normală la cap are alte interese

Alfred Bulai a atras atenţia asupra modului în care statul român a reacţionat în cazul Mailat - un român condamnat în Italia pentru crimă. Sociologul spune că acesta este un exemplu despre cum statul român în loc să-şi apere propriii cetăţeni, se grăbeşte să-şi prezinte scuze chiar înainte ca justiţia să demonstreze dacă persoana respectivă a comis sau nu fapta de care este acuzată.

„Că suntem primii în rău (n.r. – despre percepţia cum că românii ar fi în topul infracţionalităţii, în comparaţie cu cei de alte naţionalităţi; cazul a provocat furie în Italia şi chiar a dus la tensionarea relaţiilor dintre România şi Italia), nu e chiar aşa. Dacă studiezi infracţionalitatea din Europa, o să vedem că sunt foarte multe populaţii pe locul întâi, că au şi ei infractorii lor. Însă e un filtru pe care noi îl inducem, pentru că ne place să ne scuzăm.

Am studiat cazul Mailat (n.r. - Romulus Mailat a fost condamnat la închisoare pe viaţă în Italia pentru uciderea Giovannei Reggiani, agresată în octombrie 2007). Prima ştire a serii – era campanie electorală în Italia, să nu uităm, şi erau mai înflăcăraţi – şi prima chestie au spus că au omorât-o unul Mailat – nu era încă prins, era doar o ştire. Reacţia autorităţilor de la noi a fost absolut demenţială: prima chestie, ne-am cerut scuze. Ca şi cum în Italia nu se întâmplase vreo crimă vreodată. O ţară îşi cere scuze că a fost omorâtă o persoană... Au venit oamenii, au depus flori... El nici măcar nu fusese acuzat oficial şi noi ne ceream scuze. (...)

O ţară normală la cap are interese, iar interesul tău este să nu fii vinovat de ceva... plus că e un caz particular; ce, acum dacă vine un olandez pe aici şi omoară pe cineva, îşi cere Olanda scuze? Sarcina ta este să aperi cetăţeanul român, chiar şi dacă e infractor, în altă ţară, ca şi un avocat”, a comenta Alfred Bulai la emisiunea "Nod în papură".

Alfred Bulai: Elitele sunt nemulțumite de România

Sociologul Alfred Bulai a vorbit la emisiunea "Nod în Papură" de la DC News TV despre cum "elitele sunt nemulțumite de România în mai mare măsură decât masele largi".

În continuare, Alfred Bulai a povestit că a aflat de la cineva care a fost la Washington, "la o întâlnire de asta româno-americană" că "toți românii au vorbit de rău România". "Eram siderat... am avut impresia că asta se dorește acolo.", a precizat el.

"Acest gen de comportament e general, e mai vechi, nu a fost creat acum. Din păcate, acum, elita nemulțumită că trăiește în România acuză populația, ceea ce e cu totul și cu totul sinistru.", a mai spus Alfred Bulai.