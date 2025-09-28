Borza l-a angajat în 2014 pe noul șef ANAF. Dezvăluirea făcută în direct

”Statul trebuie să administreze mai bine resursa financiară, banii pe care-i încasează. Sigur că avem o problemă structurală de fond. Am criticat dintotdeauna ANAF-ul. Bun, s-a schimbat președintele ANAF, e în regulă, vine tot din sistem, îl cunosc foarte bine, l-am angajat în 2014 pe actualul președinte ANAF la Hidroelectrica. E în sistem, îl cunoaște, dar e și un handicap” a spus Remus Borza, avocatul salvator al Hidroelectrica, în interviul acordat pentru DCNews.

”Nu era nevoie să majorăm TVA”

”Putem colecta mai mult, mult mai mult decât o facem în prezent. Măsurile de reformă sunt vitale pentru supraviețuirea noastră, dar modul în care se implementează e defectuos. Nu era neapărat nevoie să majorăm TVA-ul de la 19 la 21% - vorbesc de cota standard. (...) Eu am fost împotriva cotelor diferențiate - de 5% și 9%. Între timp, s-a renunțat la cota de 5%, iar cota de 9% s-a dus în 11%. Trebuie o cotă unică și la TVA” a continuat el.

”Trebuie să reduci impozitele, nu să le crești”

Remus Borza subliniază că principiile care guvernează o economie sănătoasă nu sunt de ieri, de azi, precizând că, în momentul în care ”se contractă economia, tu trebuie să vii cu măsuri de relaxare fiscală, nu cu măsuri de înăsprire a măsurilor, trebuie să reduci impozitele și taxele, nu să le crești, ca să lași mai mulți bani în piață, pentru economie”.

Vezi mai mult de la minutul 35:00:

Adrian Nicuşor Nica este noul șef ANAF. El a fost anterior șeful Corpului de Control al Prim-ministrului Ilie Bolojan.

”Astăzi am numit o nouă conducere la ANAF, la propunerea ministrului Finanțelor, în așa fel încât, stabilind criterii de performanță, să combatem evaziunea fiscală și să luptăm de pe toate pozițiile pentru cheltuirea corectă a banilor publici și pentru combaterea fraudării acestora” erau speranțele premierului Ilie Bolojan din ziua schimbării conducerii ANAF.