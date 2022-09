Borrell propune o nouă finanţare pentru ajutor militar

'Voi propune în curând statelor membre acordarea unei a şasea tranşe de ajutor a Facilităţii europene pentru pace pentru continuarea ajutorului militar pentru Ucraina', a declarat Borrell, fără a preciza suma, în faţa eurodeputaţilor reuniţi la Strasbourg.



Statele UE au acordat deja 2,5 miliarde de euro din această Facilitate, în cinci tranşe de câte 500 milioane de euro, iar propunerea ar viza de asemenea o sumă de 500 milioane de euro, a indicat Serviciul de acţiune externă condus de Borrell.



'Armata rusă bate în retragere. Nu este momentul să lăsăm braţele jos. Trebuie să continuăm ajutorul militar şi să intensificăm eforturile', a pledat şeful diplomaţiei UE.



El a reamintit că Facilitatea europeană pentru pace este un fond interguvernamental creat de statele membre şi care nu este supus controlului Parlamentului European. 'Acestea nu sunt finanţări din bugetul european', a insistat el.



UE s-a angajat, de altfel, să furnizeze Ucrainei un ajutor macro-financiar de 9 miliarde de euro. Un miliard a fost deja vărsat şi pentru încă 5 miliarde s-a ajuns la un acord.



'Rămân încă 3 miliarde de euro de deblocat, dar aceasta depinde de acordul statelor membre', a explicat Borrell.



'Acesta nu va rezolva toate problemele Ucrainei. Trebuie făcut mai mult, dar nu revine Uniunii Europene, cu bugetul pe care îl avem, să ţinem locul statului ucrainean', a subliniat el. Josep Borrell le-a reaminitit eurodeputaţilor că Ucraina negociază cu Fondul Monetar Internaţional.

Josep Borrell avertizează că stocurile de arme ale Uniunii Europene sunt „epuizate în mare măsură“: Am oferit o mulțime de capacități ucrainenilor

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, trage un semnal de alarmă privitor la stocurile de arme ale Uniunii Europene.

Stocurile de arme ale Uniunii Europene sunt în scădere, deoarece țările membre continuă să trimită arme și muniții în Ucraina, a avertizat Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell.

În cadrul unei dezbateri la care au participat deputații europeni, Borrell a îndemnat statele membre să își coordoneze mai bine cheltuielile pentru echipamente militare.

„Stocurile militare ale majorității statelor membre au fost, nu aș spune epuizate, dar epuizate în mare măsură, deoarece am oferit o mulțime de capacități ucrainenilor. Acestea trebuie reumplute. Cel mai bun mod de a completa este să o faceți împreună. Va fi mai ieftin”, a anunțat el, potrivit The Guardian.

Borrell a recunoscut că UE ar fi trebuit să înceapă antrenarea forțelor armate ale Ucrainei în urmă cu un an, cu luni înainte ca Rusia să lanseze invazia, după ce mai multe țări membre au solicitat o astfel de operațiune.

„Din păcate, nu am făcut-o, iar astăzi regretăm. Regretăm că în luna august a anului trecut nu am dat curs acestei solicitări, nu am îndeplinit această solicitare”, a mai spus șeful politicii externe a UE.

În iulie, UE a aprobat 500 de milioane de euro pentru arme pentru Ucraina, dar de atunci blocul a promis arme de încă 2,5 miliarde de euro.

Ucraina este foarte dependentă de armele occidentale, surse din guvern afirmând încă din iunie că au rămas fără propriile stocuri de muniție și că se bazează pe arme și muniții occidentale pentru a continua lupta, conform RMX.

