€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 10:29 22 Sep 2025

Boom turistic în Grecia: Cea mai bună lună iulie din istorie

Autor: Doinița Manic
turism grecia Foto: Pixabay
 

Grecia anunță că a avut cea mai bună lună iulie înregistrată vreodată în sectorul turismului.

Turismul din Grecia a înregistrat în iulie cea mai bună performanță din istoria sa, în timp ce sosirile și veniturile din primele șapte luni ale anului 2025 au atins niveluri record, potrivit publicațiilor To Vima și Kathimerini, transmite Agerpres.

Între ianuarie și iulie, numărul vizitatorilor străini a crescut cu 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar veniturile generate de turism s-au majorat cu 12,5%, ajungând la 12,182 miliarde de euro, arată datele Băncii Centrale a Greciei (BoG).

Creşterea veniturilor din turism a contribuit la o scădere a deficitului de cont curent al ţării

 

Tendința pozitivă este confirmată și de statisticile privind traficul de pasageri pe aeroporturile din Grecia în luna august.

Creșterea veniturilor din turism, împreună cu majorarea exporturilor, a contribuit la reducerea deficitului de cont curent, care a scăzut la 6,7 miliarde de euro în primele șapte luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Analiștii anticipează că Grecia va continua să înregistreze rezultate solide în turism, un sector vital pentru economia țării. În 2024, veniturile statului din turism au ajuns la 21,7 miliarde de euro, în creștere față de 20,6 miliarde de euro în 2023. Turismul reprezintă peste un sfert din PIB și susține mijloacele de trai ale aproape două milioane de greci.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

grecia
turism
venituri
record
turisti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Echinocțiul de toamnă 2025: Data exactă și semnificațiile sale
Publicat acum 9 minute
Pană majoră la un operator de telefonie. Mai mulți oameni au murit pentru că nu au mai putut suna la urgențe
Publicat acum 10 minute
Donald Trump, despre Charlie Kirk: Martir al libertății americane
Publicat acum 16 minute
7 semne că se apropie un infarct. Apar cu mult timp înainte, dar mulți le ignoră
Publicat acum 18 minute
Sindicatele din Finanțe, avertisment pentru guvern: ANAF NU trebuie desființat
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 12 ore si 25 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 12 ore si 17 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 14 ore si 47 minute
Băiat de 13 ani, mort după un accident cu trotineta. Adevărul motiv pentru care parlamentarii nu înăspresc legea
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close