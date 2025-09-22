Boom turistic în Grecia: Cea mai bună lună iulie din istorie

Turismul din Grecia a înregistrat în iulie cea mai bună performanță din istoria sa, în timp ce sosirile și veniturile din primele șapte luni ale anului 2025 au atins niveluri record, potrivit publicațiilor To Vima și Kathimerini, transmite Agerpres.

Între ianuarie și iulie, numărul vizitatorilor străini a crescut cu 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar veniturile generate de turism s-au majorat cu 12,5%, ajungând la 12,182 miliarde de euro, arată datele Băncii Centrale a Greciei (BoG).

Creşterea veniturilor din turism a contribuit la o scădere a deficitului de cont curent al ţării

Tendința pozitivă este confirmată și de statisticile privind traficul de pasageri pe aeroporturile din Grecia în luna august.

Creșterea veniturilor din turism, împreună cu majorarea exporturilor, a contribuit la reducerea deficitului de cont curent, care a scăzut la 6,7 miliarde de euro în primele șapte luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Analiștii anticipează că Grecia va continua să înregistreze rezultate solide în turism, un sector vital pentru economia țării. În 2024, veniturile statului din turism au ajuns la 21,7 miliarde de euro, în creștere față de 20,6 miliarde de euro în 2023. Turismul reprezintă peste un sfert din PIB și susține mijloacele de trai ale aproape două milioane de greci.