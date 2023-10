Bogdan Ciudoiu de la PRO TV: Am un fenomen foarte ciudat în casă. Nu pot să-l explic

Întrebat dacă are o poveste de speriat, Bogdan Ciudoiu a spus: „În afară de fiecare zi de rată? Ceva mai înfricoșător de atât? (râde) Eu am urmat un profil matematică-informatică la liceu și toată viața mea am fost destul de pragmatic. Am reușit să găsesc întotdeauna o explicație logică pentru tot ce s-a întâmplat.

Însă am un fenomen foarte ciudat în casă, pe care nu pot să-l explic. Din când în când, lumina e aprinsă la baie, dar nu e nimeni acolo. Singura explicație logică pe care o am, pentru că nu lasă nimeni lumina aprinsă după ce folosește baia, este că sunt spirite. Cu Alecsandra și Natalia am convenit că nu lăsăm lumina aprinsă. Deci...”

„Nu sunt o persoană superstițioasă. Sunt genul de om care este suficient de inconștient încât să sfideze superstițiile. De regulă, dacă văd o scară trec pe sub ea, dacă se sparge o oglindă mă uit în reflexia ei, dacă îmi taie o pisică neagră calea merg mai departe. Niciodată nu am crezut în chestiile astea. Urmările acestor lucruri îi vizează pe cei care cred în ele”, a mai zis prezentatorul Vorbește Lumea.

