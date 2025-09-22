€ 5.0719
Data actualizării: 09:06 22 Sep 2025 | Data publicării: 09:02 22 Sep 2025

BNR lansează o monedă aniversară cu Toma Caragiu

Autor: Andrei Itu
bnr_43719100 Foto Agerpres
 

Banca Naţională a României (BNR) lansează în circuitul numismatic, începând de luni, o monedă din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Toma Caragiu.

Potrivit unui comunicat al BNR, aversul monedei prezintă o compoziţie reprezentând arta teatrală, inscripţia "ROMANIA" în arc de cerc, valoarea nominală "10 LEI", stema României şi anul de emisiune "2025".

Reversul monedei redă portretul, numele lui Toma Caragiu şi anii între care a trăit acesta "1925" şi "1977".

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central. Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Care este prețul de vânzare

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 620,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Toma Caragiu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

