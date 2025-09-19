Blocajul dintre SUA și China persistă. Trump și Xi caută un acord pentru 'dilema TikTok'

Donald Trump și Xi Jinping au purtat vineri o discuție telefonică, potrivit presei de stat din China. Miza principală: găsirea unei formule care să asigure continuarea funcționării TikTok pe teritoriul american și, în același timp, reducerea tensiunilor comerciale tot mai accentuate dintre Washington și Beijing.

Convorbirea vine după o pauză de trei luni în comunicarea directă dintre cei doi lideri și are loc în contextul unor negocieri dificile. CCTV nu a prezentat detalii legate de dialog, iar administrația americană nu a comentat pentru moment.

Potrivit Reuters, acest demers se intersectează cu discuțiile privind o posibilă întâlnire față în față, programată pentru sfârșitul lunii octombrie, la summitul APEC din Coreea de Sud, programat între 30 octombrie și 1 noiembrie.

Pentru ca aplicația să rămână disponibilă în SUA, Beijingul trebuie să valideze oficial cadrul de acord schițat recent. Congresul hotărâse deja că TikTok va fi blocat pentru utilizatorii americani în ianuarie 2025, dacă ByteDance nu își cedează activele americane către un nou proprietar.

Trump a evitat să aplice măsura drastică, invocând atât căutarea unui cumpărător, cât și riscul ca interdicția să provoace nemulțumiri printre cei peste 100 de milioane de utilizatori ai aplicației din SUA, cu impact și în zona comunicării politice.

„Îmi place TikTok; m-a ajutat să fiu ales”, a spus Trump într-o conferință de presă. „TikTok are o valoare enormă. Statele Unite au această valoare în mâini pentru că noi trebuie să o aprobăm.”

Totuși, rămân în suspans detalii cruciale: structura viitorului acționariat, nivelul de influență pe care China l-ar păstra și eventualul acord al Congresului. Reuters notează că varianta discutată presupune trecerea activelor americane în proprietate locală, dar păstrarea algoritmului de la ByteDance.

Această perspectivă ridică temeri în rândul unor congresmeni, preocupați că Beijingul ar putea continua să influențeze sau să monitorizeze utilizatorii americani. China, însă, insistă că aplicația nu reprezintă un risc la adresa securității naționale.

Relații înghețate și o agendă complicată

Politica externă a lui Trump se bazează pe ideea de pace și negociere, însă raporturile dintre cele două mari economii rămân tensionate.

„Suntem destul de aproape de un acord”, a afirmat președintele american joi. „Am putea face o prelungire cu China, dar pe aceleași condiții pe care le avem acum, care sunt destul de bune.”

În paralel cu dosarul TikTok, Washingtonul presează Beijingul să crească achizițiile de produse agricole și avioane Boeing, dar și să limiteze exporturile de substanțe chimice asociate cu fentanilul, o problemă gravă de sănătate publică în SUA. China a respins acuzațiile, susținând că ele sunt prezentate distorsionat.

Atât China, cât și SUA se confruntă cu semne clare de încetinire economică. De la începutul mandatului său, Trump a crescut puternic tarifele la importuri, vizând în special economia chineză. Beijing a răspuns în oglindă, iar în aprilie taxele vamale de ambele părți au depășit praguri istorice.

Negocierile punctuale începute din mai au temperat spirala represaliilor, însă chestiuni sensibile, precum accesul la resurse strategice și tehnologii avansate, rămân nerezolvate. „China a folosit eficient atât bâta (pământurile rare), cât și morcovul (TikTok), în avantajul său”, a observat Scott Kennedy, expert la CSIS, un think tank american.

Disputele comerciale și tensiunile geopolitice

Tarifele vamale au devenit un element definitoriu al politicii economice trumpiste, fiind prezentate drept soluție pentru revigorarea industriei, reducerea deficitului și echilibrarea balanței comerciale. Cu toate acestea, China continuă să fie al treilea cel mai mare partener comercial al SUA și principalul responsabil pentru deficitul bilateral.

Trump a luat în calcul tarife suplimentare pentru anumite exporturi chineze asociate comerțului cu petrol rusesc, dar nu a aplicat până acum măsura.

Între timp, subiecte de securitate precum Taiwan și Marea Chinei de Sud adaugă noi surse de fricțiune, deși atenția Washingtonului rămâne concentrată mai ales pe conflictele din Ucraina și Gaza.

„Diplomația la nivel de șefi de stat joacă un rol de neînlocuit în orientarea strategică a relațiilor China-SUA”, a declarat Liu Pengyu, purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington.

Într-un gest de deschidere, Beijingul a permis recent unui bancher Wells Fargo, Chenyue Mao, să revină în Statele Unite, după ce timp de câteva luni fusese blocat în China, conform Reuters.