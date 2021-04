Bernard Madoff, condamnat la 150 ani de închisoare, a murit

Conform BBC, moartea sa a fost anunțată de Biroul american pentru închisori. Madoff era condamnat la 150 de ani de închisoare, după ce a recunoscut în 2009 că a păcălit investitori printr-o schemă Ponzi. Afacerea ilegală s-a prăbușit în timpul crizei financiare din 2008.

Anul trecut, escrocul a cerut eliberarea timpurie din închisoare din cauza problemelor de sănătate, fiindcă era bolnav la rinichi. „Sunt bolnav în fază terminală. Nu există tratament pentru boala mea. Așa că știți, am executat pedeapsa. Am executat deja 11 ani și, să fim sinceri, am suferit”, ceruse el. Judecătorul Denny Chin a refuzat eliberarea acestuia, spunând că victimele escrocate cu 65 miliarde dolari încă suferă din cauza pierderilor financiare și că Madoff niciodată nu s-a simțit vinovat.