Benone Sinulescu a vorbit despre moartea sa. Declarațiile, în contextul ultimelor evenimente, dau fiori

Benone Sinulescu este internat, în continuare, la Spitalul Judeţean din Arad. În urmă cu un an, a vorbit despre moartea sa.

„Știți, am fost singur la părinți. Am crescut singur. Fratele meu a murit de mic, dar eu am zis că nu mă dau la o parte nici de-al dracului!

Chiar mă amuză că am văzut pe niște burtiere la televizor că am murit de vreo șase ori.

Deci, am murit de vreo șase ori în presă, dar vreau să vă zic ceva. Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”, a declarat Benone Sinulescu, pentru Fanatik, în urmă cu un an.

Amintim că Benone Sinulescu a ajuns la spital, după ce, în urmă cu câteva zile, a fost găsit inconștient în casa lui din județul Arad, după cum a declarat, la Știrile TVR, fostul impresar al artistului. Acesta a fost dus inițial la un centru de îngrijiri paliative de lângă Arad, ulterior fiind transferat la Spitalul Județean Arad.

Cântăreţul de muzică populară Benone Sinulescu s-a născut la data de 24 mai 1937, în localitatea Siriu din judeţul Buzău. A făcut parte din corul bisericii, unde cânta la Denii şi la Prohod. După ce a terminat şcoala elementară din Siriu, a devenit solistul şcolii din Pleşcoi şi dirijorul corului. La vârsta de 12-13 ani, avea deja un repertoriu vast şi cunoştea şi cântecele unor artişti precum: Ioana Radu, Maria Tănase şi Maria Lătăreţu.

În timp ce urma cursurile Şcolii Medii Tehnice din Buzău, mergea să cânte la staţia de amplificare a oraşului. După absolvire, a mers la Bucureşti unde a dat examen la Şcoala Specială de Muzică, dar nu a reuşit să intre de prima dată. Ulterior, a fost luat în clasa Elisabetei Moldoveanu, profesoară de canto.

În 1956, la vârsta de 18 ani a înregistrat la radio piesele: "Străina mamei, străină", "La Lenuţa sub cerdac" şi "În munţii Buzăului". Au urmat concerte în ţară şi în străinătate, cele mai mari succese înregistrându-le cu ansamblul "Ciocârlia".