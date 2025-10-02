Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi această bază într-o postare pe Facebook.



"Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59 EDT. Personalul militar îşi va îndeplini în continuare atribuţiile în mod normal, fără plată, până când o soluţionare sau alocări bugetare vor fi aprobate de Congres şi promulgate prin lege", se arată în mesajul publicat.



Baza de la Deveselu este prima unitate din Europa unde a fost amplasat sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, care este o versiune terestră a sistemului radar ce echipează navele flotei militare americane începând din anul 2004.



Unitatea din România este echipată cu 24 de interceptoare Standard Missile 3 (SM-3) şi oferă sprijin sistemului general de apărare al NATO împotriva rachetelor balistice (BMD).

În urmă cu aproape trei luni, la o dezbatere organizată de DC News, Iulian Chifu, expert în securitate națională, vorbea despre retragerea forțelor americane din Europa, dar indica baza de la Deveselu ca o excepție, deoarece este o componentă de natură strategică.

„Din punct de vedere al semnalelor venite de peste ocean, elementele care apar astăzi arată o reformă totală și o retragere totală, cu două amendamente: componentele de natură strategică (Scutul de la Deveselu, Polonia, Turcia), subiecte ale unor negocieri ulterioare ruso-americane, și elementele de infrastructură și de interes regional pentru SUA. Aici, Baza de la Mihail Kogălniceanu ar putea să rămână“, a spus, la dezbaterea „Apărarea României în al patrulea an de război: Industria de apărare și reafirmarea alianțelor euro-atlantice“, Iulian Chifu, expert în securitate, fost consilier prezidențial.

La acel moment, Chifu a adăugat că în prezent „are loc o schimbare a posturii în care mare parte din forțe sunt relocate, mai puțin zonele strategice pentru SUA și zonele care reprezintă infrastructură de proiecție a forței...“.