Bărbat paralizat parțial, după un masaj cu ventuze, lăsate pe spatele lui două zile

În orașul chinezesc Wuhan, un masaj cu ventuze, un tip de terapie în care se plasează pe piele cupe de silicon sigilate în vid, a mers complet prost. Un bărbat care a efectuat tratamentul acasă a rămas paralizat pe o parte, relatează Jingshi Live.

Bărbatul, care suferă de dureri cronice de spate, și-a rugat nepoata să-l ajute cu ventuzele pentru a-și ameliora simptomele. În loc să respecte durata maximă recomandată de 15 minute, a lăsat cupele pe spate timp de două zile.

Pierderea tonusului muscular la ambele picioare și un diagnostic crunt

După aproape 48 de ore de ventuze continue, membrele inferioare i-au slăbit treptat până în punctul în care nu și-a mai putut ridica picioarele. Familia l-a dus imediat la spital.

Acolo, medicii au stabilit că pacientul își pierduse tonusul muscular la ambele picioare și avea patru vânătăi mari pe spate. După o examinare amănunțită, verdictul a fost fără echivoc: o leziune a măduvei spinării sau o deteriorare a măduvei spinării.

Măduva spinării deteriorată

Potrivit medicului, cauza era clară: ventuze aplicate incorect, cu o durată prea lungă. ”Măduva spinării se extinde din trunchiul cerebral și joacă un rol cheie în controlul mișcării și senzației. În cazul unei leziuni a măduvei spinării, pacientul își poate pierde capacitatea de a se mișca sau de a simți în multe părți ale corpului”, a explicat profesorul Au Duong Hoa Binh, șeful departamentului de neurochirurgie al spitalului. ”În cazul domnului Tran, am înregistrat o pierdere aproape completă a senzației și a mișcării din zona de sub buric în jos.”, adăugat profesorul Au Duong Hoa Binh.

Riscuri semnificative

”Dacă presiunea este prea puternică sau prelungită, capilarele de sub piele se deteriorează, iar consecințele pot ajunge la măduva spinării.”, a avertizat profesorul Au Duong Hoa Binh.

Potrivit specialiștilor, o sesiune de ventuze sigure nu ar trebui să dureze mai mult de cincisprezece minute, iar cupele nu ar trebui plasate de-a lungul coloanei vertebrale. „Este necesară o evaluare medicală imediată pentru simptome precum amorțeală sau slăbiciune la nivelul membrelor”, adaugă aceștia.

Bărbatul va rămâne în spital, iar medicii spun că șansele sale de recuperare sunt foarte limitate, scrie Telegraf.nl.