– Cum ţi-a mers ziua, dulceaţă?

– Perfect, dragule. Am făcut ciorbă, am prăjit pește, am spălat geamurile şi hainele copilului, precum şi pe ale tale, iar acum îţi croşetam un pulover.

Apropo, dacă mâine nu achiţi factura la Internet, te bat de nu ştii ce-i cu tine!

