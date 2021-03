Avocatul Adrian Cuculis, după moartea tinerilor torturaţi de poliţiştii de la Secţia 16. "E moarte suspectă. Asta i-a spus..."

Unul dintre ei a murit în urmă cu 3 săptămâni, din cauze aparent naturale. Cel de-al doilea, în vârstă de 39 de ani, a fost găsit mort în locuința unui cunoscut, iar decesul său este considerat suspect.

"Din discuţiile pe care le-am avut cu familia sa, sunt câteva elemente care duc către suspiciunea asta, că nu a murit de moarte bună. Eu am vorbit cu Mihai (n.r. victima) acum o săptămână şi jumătate, îmi trimisese un proces verbal de contravenţie pe care urma să îl contestăm. De atunci nu am mai auzit nimic de la el. Azi dimineaţă, când am vorbit cu tatăl său, mi-a spus exact aşa: uşa casei lui era deschisă, descuiată, iar obiectele personale, adică ghiozdanul, era desfăcut şi nu se afla nimic în el.

Cei doi bucureșteni torturați de polițiștii Secției 16 de Poliție AU MURIT

Pe masă se afla ultima masă pe care o luase Mihai, dar anchetatorii nu au luat probe din acel bol de mâncare. Mai mult decât atât, au fost anunţaţi cei de la secţia de poliţie ieri să vină să ridice amprente din casă", a declarat Adrian Cuculis la România TV.

Întrebat pe cine suspectează, avocatul nu a dat nume, dar a dezvăluit ce i-a spus tatăl băiatului acestuia, după ce a depus plângerea penală împotriva agresorilor.

"Nu o să arăt cu degetul către cineva, o să vă spun doar ce mi-a spus tatăl lui. Imediat după ce s-a depus plângerea penală la poliţie şi după ce procurorul a dispus reţinerea şi arestarea preventivă a celor acuzaţi că i-ar fi torturat pe cei doi, i-a spus aşa: Ai grijă Mihai pe unde mănânci şi pe unde mergi şi uită-te în spate întotdeauna", a mai spus avocatul.