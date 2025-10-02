Avertismentul unei companii aeriene: Până la 600 de zboruri anulate zilnic din cauza grevelor

Sute de zboruri ar putea fi anulate zilnic din cauza grevelor controlorilor de trafic aerian din Franța.
Directorul general, Michael...
Compania aeriană Ryanair anunță că ar putea anula până la 600 de zboruri pe zi săptămâna viitoare din cauza grevelor controlorilor de trafic aerian din Franța, potrivit The Guardian.
Cel mai mare sindicat francez al controlorilor de trafic aerian, SNCTA, a anunțat grevă în perioada 7-10 octombrie, reducând capacitatea spațiului aerian din Europa de Vest.
Companiile aeriene nu vor ști exact câte zboruri trebuie anulate până când greva nu va fi confirmată și în curs de desfășurare. Totuși, O’Leary se așteaptă ca Ryanair să fie nevoită să anuleze până la 600 de zboruri pe zi, afectând până la 100.000 de pasageri.
El a sugerat că Eurocontrol, care supraveghează operațiunile serviciilor independente de control aerian din Europa, ar putea gestiona survolurile în timpul grevelor.
Declarațiile Ryanair au fost cele mai puternice, dar și alte companii aeriene și-au exprimat îngrijorarea privind rolul controlorilor de trafic aerian în întârzierile de zbor. Pe lângă greve, lipsa de personal de după pandemia de COVID-19 în unele centre de control și problemele tehnice ocazionale au contribuit, de asemenea, la perturbări.
Restricțiile privind spațiul aerian, inclusiv închiderea spațiilor aeriene din Ucraina și Rusia, au contribuit la înghesuirea rutelor de zbor, controlul traficului fiind nevoit să reglementeze sau să întârzie mai multe zboruri.