Avertismentul unei companii aeriene: Până la 600 de zboruri anulate zilnic din cauza grevelor

Compania aeriană Ryanair anunță că ar putea anula până la 600 de zboruri pe zi săptămâna viitoare din cauza grevelor controlorilor de trafic aerian din Franța, potrivit The Guardian.

Directorul general, Michael O’Leary, a cerut din nou Uniunii Europene să asigure protecția zborurilor care survolează Franța, într-o campanie de durată menită să reducă perturbările provocate de grevele controlorilor de trafic aerian. Mai multe state europene, afectate Grevele vor afecta zborurile din Marea Britanie către Franța și destinații de vacanță precum Spania, Italia și Grecia, întrucât aceste rute survolează Franța.

Cel mai mare sindicat francez al controlorilor de trafic aerian, SNCTA, a anunțat grevă în perioada 7-10 octombrie, reducând capacitatea spațiului aerian din Europa de Vest.

Companiile aeriene nu vor ști exact câte zboruri trebuie anulate până când greva nu va fi confirmată și în curs de desfășurare. Totuși, O’Leary se așteaptă ca Ryanair să fie nevoită să anuleze până la 600 de zboruri pe zi, afectând până la 100.000 de pasageri.

Celelalte companii aeriene nu au oferit încă o estimare a impactului asupra zborurilor. În cursul grevei din 18 septembrie, aproximativ 30 de zboruri Ryanair au fost anulate, inclusiv rute care survolau Franța, iar peste 190 de curse, transportând 35.000 de pasageri, au înregistrat întârzieri de mai multe ore. Îngrijorări multiple ale companiilor aeriene O’Leary a declarat: „Nu putem avea o situație în UE în care există o piață unică și totuși să o închidem de fiecare dată când francezii fac grevă. Au dreptul la grevă, dar dacă trebuie să fie anulate zboruri, acestea ar trebui să fie către și din Franța, nu zborurile care o survolează”.

El a sugerat că Eurocontrol, care supraveghează operațiunile serviciilor independente de control aerian din Europa, ar putea gestiona survolurile în timpul grevelor.

Declarațiile Ryanair au fost cele mai puternice, dar și alte companii aeriene și-au exprimat îngrijorarea privind rolul controlorilor de trafic aerian în întârzierile de zbor. Pe lângă greve, lipsa de personal de după pandemia de COVID-19 în unele centre de control și problemele tehnice ocazionale au contribuit, de asemenea, la perturbări.

Restricțiile privind spațiul aerian, inclusiv închiderea spațiilor aeriene din Ucraina și Rusia, au contribuit la înghesuirea rutelor de zbor, controlul traficului fiind nevoit să reglementeze sau să întârzie mai multe zboruri.