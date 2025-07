Autostrăzile din Germania au crăpat din cauza căldurii

Temperaturile de până la 39 de grade Celsius au provocat dilatarea betonului, astfel că au apărut crăpături în autostrăzile din diferite părţi ale ţării, ceea ce a provocat blocaje în trafic. În condiţiile în care vineri au început vacanţele estivale în multe landuri germane, lucrările de reparaţii din weekend vor afecta şi mai mult traficul.

Crăpăturile apar atunci când betonul se dilată şi nu are unde să se extindă, ceea ce duce la rupturi. Cele mai afectate sunt autostrăzile mai vechi, intens utilizate sau autostrăzile care nu au un strat de asfalt.

Autorităţile germane s-au pregătit pentru această eventualitate prin coborârea limitei de viteză pe secţiunile mai vechi de drum în timpul verii, o măsură importantă în singura ţară naţionalizată fără o limită generală de viteză pe autostrăzi.

