Autorul Stephen King, cea mai tare provocare pentru Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin: Ar fi cel mai mare eveniment pay-per-view din lume

Acesta propune o confruntare directă între cei doi lideri de stat, care să încheie ostilităţile.

"Cred că ar fi perfect dacă Putin şi Zelenski s-ar lupta, unu contra unu, într-o luptă dreaptă. Ar fi cel mai mare eveniment de tip pay-per-view din istorie. Plus că mi-ar plăcea să îl văd pe chelul ăla (n.r. Putin) luând bătaie", a scris Stephen King pe Twitter.

I think it would be good if Putin and Zelinaky fought it out one-on-one in a Fair One. It would be the biggest Pay-Per-View event of ll time. And I’d love to watch that baldheaded jagoff take a beating.