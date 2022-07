Australia a declarat variola maimuţelor o "boală transmisibilă de importanţă naţională"

Directorul medical Paul Kelly a declarat că Centrul Naţional de Incident a fost activat pentru a îmbunătăţi coordonarea între statele şi teritoriile Australiei, pentru a gestiona focarul. Kelly a precizat că au fost depistate 44 de cazuri de variolă a maimuţei în Australia, cele mai multe fiind la călători care s-au întors din străinătate.

El a adăugat că boala este mai puţin dăunătoare şi mult mai puţin transmisibilă decât COVID-19, transmite Reuters, conform Agerpres.

Primăria din New York a cerut marţi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) să redenumească variola maimuţei - "monkeypox" în limba engleză -, întrucât numele acestei boli este considerat stigmatizant şi riscă să îi facă pe bolnavi mai degrabă să se izoleze decât să solicite îngrijiri medicale, informează AFP.

"Suntem tot mai îngrijoraţi de efectele potenţial devastatoare şi stigmatizante pe care mesajele despre virusul 'variolei maimuţei' le pot avea asupra comunităţilor care sunt deja vulnerabile", a declarat comisarul pentru Sănătate din cadrul Primăriei oraşului New York, Ashwin Vasan, într-un e-mail adresat directorului general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Directorul OMS a evocat el însuşi la jumătatea lunii iunie o posibilă schimbare a denumirii acestei boli, a reamintit Ashwin Vasan în mesajul său.



Potrivit comisarului pentru Sănătate din New York, o astfel de "terminologie" este "ancorată într-o istorie rasistă şi dureroasă pentru comunităţile de culoare".



În mesajul său, Ashwin Vasan a reamintit efectele negative provocate de ştirile false difuzate după apariţia HIV (virusul care provoacă SIDA) şi rasismul din cauza căruia au avut de suferit comunităţile asiatice în timpul pandemiei de SARS-CoV-2, un virus la care preşedintele Donald Trump se referea folosind expresia "virusul chinez". Vezi știrea aici!

O lumină de culoare roz a apărut pe cerul din Australia.

O invazie extraterestră? Sezonul cinci din Stranger Things? Un portal către continuum-ul spațiului temporal? Locuitorii din orașul australian Mildura au rămas plăcut uluiți miercuri seara, când cerul nopții a fost aprins de o stranie lumină roz, scrie The Guardian.



„A fost foarte bizar. Am vorbit la telefon cu mama mea, iar tatăl meu spunea că vine sfârșitul lumii ”, a spus Tammy Szumowski.



Dar explicația a fost una mult mai banală. Compania farmaceutică Cann Group a confirmat că luminile veneau de la unitatea locală de canabis medicinal, unde jaluzelele au fost lăsate deschise.

"Plantele de canabis necesită spectre diferite de lumină pentru a le încuraja creșterea. O lumină cu spectru roșu este adesea folosită. În mod normal, instalația are jaluzele care se coboară noaptea și blochează aceste lumini.", a spus Rhys Cohen, manager senior de comunicare la Cann Group Ltd.

Cultivarea canabisului în scopuri medicinale





Doctorul Anne Webster conducea acasă în întuneric când a observat lumina roz pe cer.

"Am crezut că e ciudat. Nu există niciun oraș acolo... Ce este? Când am înțeles că acolo se află unitatea Cann.... dar tot era prima dată când vedeam acea strălucire roz. A fost destul de ciudat.", a spus ea.



Cann Group Ltd a fost prima companie australiană care a obținut licențe pentru cultivarea canabisului în scopuri medicinale și de cercetare. În 7 iulie, unitatea sa din Mildura a primit licența pentru a cultiva și furniza o gamă largă de produse medicinale din canabis, după ce a achiziționat situl în 2019. Webster a spus că este "un site destul de interesant". Cu toate acestea, datorită naturii afacerii sale, are o locație secretă și nu este deschisă publicului.



"Cultivarea canabisului este cu adevărat interesantă și modul în care folosesc luminile... pentru a crește ciclul de creștere și a accelera întregul proces este destul de uimitor. Aștept cu nerăbdare ca mulți alți producători inovatori să vină în regiune și să-și aducă strălucirea cu ei.", a spus ea.

În Mildura și în orașele din jur, oamenii s-au înghesuit în curțile caselor pentru a fotografia strălucirea de pe cer, fiind convinși că este vorba despre ceva ieșit din comun. Vezi foto aici!

