Aurescu: Situația de la graniță este îngrijorătoare. Nu se știe dacă trupele rusești s-au retras

Situația de securitate din acest moment este foarte îngrijorătoare, spune ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, despre situația de la granița Ucrainei. El spune că presupusa retragere a trupelor ruse nu s-a confirmat și în teren, scrie Mediafax.



„În opinia mea, situația de securitate din acest moment este foarte îngrijorătoare. Într-adevăr, în ciuda declarațiilor făcute de partea rusă în sensul că ar fi deschiși la dialog și că și-ar fi retras trupe de la granița estică a Ucrainei, acest lucru nu s-a confirmat și în teren”, a declarat la CNN Bogdan Aurescu.

Vezi și: Separatiștii rusi au încălcat armistițiul de 60 de ori în doar 24 de ore

A recunoscut Rusia regiunea separatistă? Sute de mii de pașapoarte ruse eliberate populației

Situația regiunilor separatiste nu le permite să fie recunoscute de Rusia

El a amintit și de propunerea Dumei de Stat de la Moscova înaintată președintelui Rusiei propunerea de a recunoaște provinciile separatiste din Ucraina drept entități independente.



„Dacă așa ceva se întâmplă, va fi o încălcare flagrantă a dreptului internațional, întrucât nicio situație ilegală din punct de vedere al dreptului internațional nu trebuie recunoscută. Am remarcat apoi că Președintele Putin a folosit termenul în timpul conferinței de presă pe care a susținut-o cu câteva zile în urmă alături de cancelarul german. În același timp, am văzut astăzi bombardamentele din estul Ucrainei. Într-adevăr, pare pregătirea sau construirea unui pretext pentru un atac, pentru o invazie. Iar aceasta este, desigur, inacceptabil. Apoi, ministrul Lavrov a transmis răspunsul părții ruse la propunerile transmise de către SUA la 26 ianuarie. România a fost implicată în pregătirea acelui document al SUA. Dar, în același timp, ceea ce ar fi trebuit să reprezinte un gest de deschidere spre dialog a fost însoțit de declararea adjunctului șefului misiunii diplomatice americane la Moscova ca persona non grata. Prin urmare, imaginea de ansamblu este destul de îngrijorătoare”, conchide ministrul român al Afacerilor Externe.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News