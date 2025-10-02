Atac la o sinagogă din Manchester / Update: Patru răniți

Update:

Poliția spune că patru persoane au fost rănite în atac, iar suspectul a fost împușcat. Primarul orașului Manchester a spus că e posibil ca suspectul să fi murit, după ce a fost împușcat, dar starea sa nu a fost încă confirmată.

Știrea inițială:

Serviciul de Ambulanță Nord-Vest a declarat că ofițerii se află la locul unui incident major din Crumpsall, relatează Sky News.

„În urma rapoartelor despre un incident pe Middleton Road în Crumpsall, au fost trimise resurse la fața locului.

În prezent, evaluăm situația și colaborăm cu alți membri ai serviciilor de urgență.

Prioritatea noastră este să ne asigurăm că oamenii primesc asistența medicală de care au nevoie cât mai repede posibil”, au repcizat autoritățile.

Atacul are loc în cea mai sfântă zi din calendarul religios evreiesc - Yom Kippur. Pentru a marca ziua, evreii merg la sinagogi și încep un post de 25 de ore.

Primarul orașului Manchester, Andy Burnham, spune că „pericolul imediat pare să fi trecut” după ce au apărut rapoarte despre un „incident grav” în Crumpsall, la nord de oraș.

Un bărbat suspectat că este atacatorul a fost împușcat, a anunțat Poliția din Manchester.

Într-un comunicat, pe care îl puteți citi integral mai jos, forțele de ordine au declarat că ofițerii au tras focuri de armă.

„Un bărbat a fost împușcat, despre care se crede că este făptașul”, au adăugat autoritățile.

Într-o declarație acordată BBC Radio Manchester, Andy Burnham a declarat: „Le-aș spune oamenilor să evite mai întâi zona, deoarece este un incident grav. Incidentul a fost gestionat foarte eficient de către cei aflați la fața locului și de către Poliția din Manchester.”

Știre în curs de actualizare.