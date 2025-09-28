€ 5.0772
Data actualizării: 09:25 28 Sep 2025 | Data publicării: 09:24 28 Sep 2025

Atac cu "sute de drone şi rachete" în Kiev şi Zaporojie, soldat cu cel puţin 10 răniţi
Autor: Andrei Itu

atac-iranian-asupra-israelului-13-iunie-2025-vineri-noapte-1_84819700 Sursa foto: Agerpres
 

Rusia a lansat asupra Ucrainei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac masiv cu sute de drone şi rachete, potrivit Kievului, care a provocat cel puţin zece răniţi în capitală şi în oraşul Zaporojie.

"Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra oraşelor ucrainene în timp ce oamenii dormeau. Din nou, sute de drone şi rachete au distrus clădiri rezidenţiale şi au provocat victime civile", a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, pe reţeaua socială X. 

6 răniți în Kiev, 4 răniți în Zaporojie

La rândul său, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat şase răniţi, dintre care cinci au fost spitalizaţi.

Oraşul Zaporojie din sud-estul Ucrainei a fost, la rândul său, lovit "de cel puţin patru ori", potrivit guvernatorului regiunii cu acelaşi nume, Ivan Fedorov, care a raportat patru răniţi.

Ucraina acuză Rusia

Kievul acuză Moscova că încearcă să conecteze centrala nucleară Zaporojie din oraşul Energodar, cea mai mare din Europa, la reţeaua rusă, în pofida riscurilor de securitate. Infrastructura a fost cucerită în martie 2022 de trupele ruse.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării rus a anunţat duminică că 41 de drone ucrainene au fost doborâte în timpul nopţii.

La vest de Ucraina, Polonia a anunţat mobilizarea aviaţiei sale în mod "preventiv" după incursiunile a aproximativ 20 de drone ruseşti în spaţiul său aerian şi a trei avioane de luptă pe cerul Estoniei în mai puţin de două săptămâni, transmite AFP, conform Agerpres.

