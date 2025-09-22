Atac cu sute de drone rusești în Ucraina: Trei morți și doi răniți

Trei persoane au fost ucise și alte două rănite luni dimineață, 22 septembrie, într-un atac rusesc asupra orașului Zaporojie din sud-estul Ucrainei, au anunțat oficialii, citați de Reuters.

„Dimineața de luni în Zaporojie a început cu explozii și incendii”, a scris guvernatorul Ivan Fedorov.

El a spus că forțele ruse au folosit cel puțin 10 bombe aeriene în atacul asupra orașului cu aproximativ 700.000 de locuitori.

Atacul a avariat 15 blocuri de apartamente și 10 case particulare, precum și clădiri nerezidențiale, a precizat el.

Peste 100 de drone rusești, doborâte de Ucraina

Forțele aeriene ale Ucrainei au declarat că au doborât 132 de drone lansate de Rusia peste noapte și au înregistrat lovituri ale altor nouă drone în șapte locații.

În regiunea de nord-est Sumî, diverse atacuri cu drone au rănit două persoane în ultimele 24 de ore, pe lângă distrugerea infrastructurii civile și a unor locuințe private, a spus guvernatorul Oleh Hryhorov.

Atacul asupra regiunii Kiev a rănit o persoană și a avariat blocuri de apartamente și case particulare, potrivit serviciilor de urgență.