€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:54 28 Sep 2025

Atac armat sângeros într-o biserică din Michigan. Trump denunță "încă un atac ţintit asupra creştinilor"
Autor: Tiberiu Vasile

pistol-arma_40577800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Un bărbat a deschis focul într-o biserică din Michigan, ucigând o persoană și rănind alte nouă. Atacul a fost denunțat de președintele Donald Trump.

Un incident violent a zguduit duminică statul Michigan, după ce un bărbat a forțat intrarea cu automobilul prin ușa principală a unei biserici și a deschis focul asupra enoriașilor. Potrivit datelor furnizate de poliția locală și preluate de agențiile AFP, Reuters și EFE, atacul s-a soldat cu cel puțin zece victime, dintre care una a decedat.

Tragedia s-a produs în orașul Grand Blanc, aflat la aproape 100 de kilometri de Detroit, la Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă - cunoscută mai ales sub denumirea de biserica mormonă.

Șeful poliției din Grand Blanc, William Renye, a relatat că atacatorul a coborât din mașină înarmat cu o pușcă de tip asalt și a început să tragă, în timp ce în interiorul lăcașului de cult se aflau câteva sute de credincioși. Impactul automobilului a provocat și un incendiu în interiorul clădirii. Autoritățile se tem că numărul victimelor ar putea crește.

Agresorul a murit la locul faptei în timpul unui schimb de focuri cu doi polițiști

Agresorul nu a apucat să fie identificat public, întrucât a murit la locul faptei în timpul unui schimb de focuri cu doi polițiști care au ajuns rapid la fața locului. Șeful poliției l-a caracterizat drept un bărbat de 40 de ani, originar din Burton, Michigan. Alte informații despre acesta nu au fost încă dezvăluite.

Evenimentul a atras atenția la nivel național. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, și președintele american Donald Trump au transmis că au fost informați despre atac.

Într-un mesaj publicat pe Truth Social, Trump a afirmat că împușcăturile "par a fi încă un atac ţintit asupra creştinilor din Statele Unite ale Americii" și a precizat că FBI s-a mobilizat imediat la fața locului, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Schema prin care agenții imobiliari cresc prețurile artificial. Iancu Guda: Oamenii se sperie
Publicat acum 11 minute
Israelul a lovit un depozit de arme al Hezbollah din Liban
Publicat acum 19 minute
Livetext Alegeri în Republica Moldova. UPDATE: Primele rezultate. Peste 80% din voturi au fost deja numărate
Publicat acum 28 minute
Momentul în care William va fi rege, mai aproape ca niciodată. Pregătirea lui George deja a început
Publicat acum 42 minute
”Aia e țara care nu a fost niciodată în recesiune”. În România, ”nu avem curaj, toți liderii sunt la mâna primarilor”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close