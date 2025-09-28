Atac armat sângeros într-o biserică din Michigan. Trump denunță "încă un atac ţintit asupra creştinilor"

Un incident violent a zguduit duminică statul Michigan, după ce un bărbat a forțat intrarea cu automobilul prin ușa principală a unei biserici și a deschis focul asupra enoriașilor. Potrivit datelor furnizate de poliția locală și preluate de agențiile AFP, Reuters și EFE, atacul s-a soldat cu cel puțin zece victime, dintre care una a decedat.

Tragedia s-a produs în orașul Grand Blanc, aflat la aproape 100 de kilometri de Detroit, la Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă - cunoscută mai ales sub denumirea de biserica mormonă.

Șeful poliției din Grand Blanc, William Renye, a relatat că atacatorul a coborât din mașină înarmat cu o pușcă de tip asalt și a început să tragă, în timp ce în interiorul lăcașului de cult se aflau câteva sute de credincioși. Impactul automobilului a provocat și un incendiu în interiorul clădirii. Autoritățile se tem că numărul victimelor ar putea crește.

Agresorul a murit la locul faptei în timpul unui schimb de focuri cu doi polițiști

Agresorul nu a apucat să fie identificat public, întrucât a murit la locul faptei în timpul unui schimb de focuri cu doi polițiști care au ajuns rapid la fața locului. Șeful poliției l-a caracterizat drept un bărbat de 40 de ani, originar din Burton, Michigan. Alte informații despre acesta nu au fost încă dezvăluite.

Evenimentul a atras atenția la nivel național. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, și președintele american Donald Trump au transmis că au fost informați despre atac.

Într-un mesaj publicat pe Truth Social, Trump a afirmat că împușcăturile "par a fi încă un atac ţintit asupra creştinilor din Statele Unite ale Americii" și a precizat că FBI s-a mobilizat imediat la fața locului, conform Agerpres.