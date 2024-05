Atac armat în Franța. Mașina care-l transporta pe deținutul „Musca“ a fost oprită, polițiștii au fost uciși, iar bărbatul a fugit cu atacatorii / video

Alte trei persoane sunt grav rănite în urma „atacului cu mașină cu berbec” raportat pe o autostradă din Incarville, în regiunea Eure, din nord-vestul Franței, scrie Sky News.

Deținutul evadat este un bărbat pe nume Mohamed care a fost condamnat pentru „furt prin efracție” și este supranumit „Musca”, potrivit Le Parisien.

Mohamed a fost dus de dimineață în fața unui judecător din Rouen, fiind acuzat de tentativă de omor, relatează BFM TV.

Atacul asupra dubei închisorii a avut loc în timp ce „Musca” era transportat înapoi la închisoarea din Evreux, adaugă postul francez.

Prizonierul evadat a fugit cu cei care au atacat mașina, mai scrie Le Parisien.

Mai mulți bărbați au folosit două vehicule pentru a viza convoiul, a declarat o sursă din poliție pentru agenția de presă franceză AFP. Unul dintre vehicule a fost găsit ars într-o locație care nu a fost precizată de sursă.

Convoiul închisorii a fost atacat la o gheretă de taxare de pe autostrada A154, în jurul orei 11:00, ora locală, potrivit rapoartelor.

Ministrul francez al justiției Eric Dupond-Moretti a postat pe X: „Un convoi de închisoare a fost atacat în Eure. Doi dintre ofițerii noștri de închisoare au murit, trei sunt grav răniți. Toate gândurile mele sunt la victime, la familiile lor și la colegii lor”, a scris acesta.

???????????? BREAKING



PRISON BREAK IN FRANCE



An inmate being transported by police has had their car rammed, and the inmate has escaped with the men who rammed the car



The videos below show two armed men with rifles opening fire onto the police vehicles



At least two police officers… pic.twitter.com/KnK6XPObph