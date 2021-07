Atac armat în apropierea unui stadion din Washington. Trei persoane au fost rănite

UPDATE:

Trei persoane au fost rănite de gloanţe în exteriorul unui stadion unde avea loc sâmbătă un meci de baseball la Washington, provocând întreruperea partidei şi evacuarea publicului, relatează duminică France Presse.



Trei persoane au fost rănite de împuşcături, a declarat şeful adjunct al poliţiei din capitala federală americană Ashan Benedict, revenind asupra unui prim bilanţ ce anunţa patru persoane atinse de gloanţe. Doi dintre răniţi se aflau într-una dintre cele două maşini implicate în incidentul armat, în timp ce o a treia persoană este o femeie care se afla pe trotuar, a spus el.



"În niciun moment în timpul incidentului, persoanele care asistau la meci în interiorul stadionului nu au fost în pericol. Nu a fost un incident de tip trăgător activ. Totul a avut loc în afara stadionului.", a mai declarat el reporterilor.

Știrea inițială:

Patru persoane au fost lovite de focuri de armă în exteriorul unui stadion unde avea loc sâmbătă un meci de baseball la Washington, a indicat poliţia, precizând că nu mai există niciun pericol, notează Agerpres, citând AFP.



Focurile de armă au fost auzite de spectatorii acestui meci care a fost întrerupt. Patru persoane au fost victime ale împuşcăturilor, a menţionat poliţia pe Twitter după ce iniţial raportase că două persoane au fost lovite de gloanţe.

Two additional victims associated with this incident walked into area hospitals for treatment of gunshot wounds. MPD is on scene and actively investigating at this time. — DC Police Department (@DCPoliceDept) July 18, 2021

"În prezent, există o anchetă în curs de desfăşurare şi se pare că orice pericol a fost îndepărtat pentru moment", au adăugat forţele de ordine.

MPD is responding to a shooting in the 1500 block of South Capitol Street, SW, in which two people where shot outside of Nationals Park. This is currently an active investigation and it appears there is no ongoing threat at this time. — DC Police Department (@DCPoliceDept) July 18, 2021

Doi corespondenţi ai agenţiei France Presse au auzit mai mult de zece focuri de armă.



Sirene ale poliţiei au fost, de asemenea, auzite, în timp ce spectatorii care asistau la acest meci între Washington Nationals şi San Diego Padres au fost rugaţi să părăsească locurile.



Sportivii au părăsit şi ei terenul în fugă.

A shooting has been reported outside of the Third Base Gate at Nationals Park.



Fans are encouraged to exit the ballpark via the CF and RF gates at this time.



We're working with law enforcement to provide more information as soon as it becomes available. — Washington Nationals (@Nationals) July 18, 2021

Câteva minute mai târziu, echipa Washington Nationals a scris pe Twitter că "în exterior a fost raportat un schimb de focuri" şi a îndemnat suporterii să părăsească stadionul. Se pare că atacatorii au tras focurile de armă în timp ce se aflau la fața locului. Ei au fugit de la fața locului, iar oamenii legii îi caută. Polițiștii au făcut apel la populație pentru a le oferi careva informații, în speranța că îi vor prinde cât mai curând pe cei care au deschis focul în plină stradă.

100 de omucideri la Washington în 2021

Statele Unite au o lungă şi dureroasă istorie a violenţelor mortale cu arme de foc descărcate în stradă, în şcoli, la locuri de muncă şi chiar în centre comerciale. Anul acesta au avut loc peste o sută de omucideri la Washington, multe dintre ele cu arme de foc.



Poliţia a oferit sâmbătă o recompensă de 60.000 de dolari pentru a identifica persoana ce a împuşcat mortal o fetiţă de şase ani care se juca cu trotineta într-un cartier din sud-estul Washingtonului.