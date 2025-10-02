€ 5.0837
Data publicării: 18:45 02 Oct 2025

Armani deschide discuții pentru vânzarea unei participații după moartea fondatorului
Autor: Tiberiu Vasile

armani-testament-bani_55481500 Foto: Agerpres
 

Grupul italian Armani a demarat discuții pentru vânzarea unei participații minoritare, la câteva săptămâni după moartea fondatorului Giorgio Armani.

Grupul italian Armani a început primele tatonări pentru vânzarea unei participații minoritare, la doar câteva săptămâni după moartea celebrului designer Giorgio Armani. Surse citate de Reuters au dezvăluit că reprezentanții companiei au contactat potențiali investitori, dând startul unei licitații informale pentru o parte din afacerea care a devenit un reper global în modă.

Printre companiile vizate se numără și gigantul francez L’Oreal, cu care Armani are deja un contract de licență valabil până în 2050. În schimb, fondurile de investiții private nu au fost, cel puțin deocamdată, incluse în discuții. Negocierile se află la început, iar procesul ar putea dura câteva luni până să capete contur.

Evaluările analiștilor plasează brandul între 5 și 12 miliarde de euro. „Regele Giorgio” a murit la 91 de ani, fără moștenitori direcți

Pentru partea financiară, grupul Armani este asistat de banca de investiții Rothschild, unde Irving Bellotti - partener în cadrul instituției - face parte și din consiliul de administrație al Fundației Armani. Reprezentanții companiei de lux și ai consultanților financiari au refuzat să comenteze, iar L’Oreal nu a răspuns solicitărilor de presă.

Evaluările analiștilor plasează brandul între 5 și 12 miliarde de euro. Conform testamentului lăsat de Giorgio Armani, fundația care controlează compania are obligația de a vinde în următoarele 18 luni 15% din acțiuni, urmând ca pe termen mediu să cedeze între 30% și 55% suplimentar sau să ia în calcul listarea la bursă.

Designerul, supranumit „Regele Giorgio”, a murit pe 4 septembrie, la 91 de ani. Fără moștenitori direcți, el a construit compania în anii ’70 împreună cu Sergio Galeotti și a rămas până la final principalul decident, atât în privința creației, cât și a managementului.

Deși veniturile companiei au rămas în 2024 la un nivel stabil, de circa 2,3 miliarde de euro, profitabilitatea a scăzut

Instrucțiunile testamentare prevăd ca, în identificarea viitorilor parteneri, să fie prioritizate marile grupuri cu care Armani are deja legături comerciale, precum LVMH, liderul mondial al industriei de lux, L’Oreal sau EssilorLuxottica. Totuși, moștenitorii ar putea analiza și alte variante de vânzare către companii din domeniu.

Deși veniturile companiei au rămas în 2024 la un nivel stabil, de circa 2,3 miliarde de euro, profitabilitatea a scăzut, reflectând dificultățile cu care se confruntă întreaga industrie a bunurilor de lux, potrivit Agerpres. 

