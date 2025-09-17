Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Apele Române, stat în stat. Litoralul, acaparat de „statul paralel”? Mărturia unui investitor

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Economie
Sursa Foto: Plaja Caelia - Alin Bucur - DC News
Sursa Foto: Plaja Caelia - Alin Bucur - DC News

Alin Bucur, investitor pe litoralul românesc, trage o concluzie amară despre Apele Române. "Stat în stat", spune acesta, care vine şi cu un mesaj pentru ministrul Mediului, Diana Buzoianu. 

Investitorul Alin Bucur a revenit în studioul DCNews, unde a vorbit despre războiul - care continuă - cu Apele Române, pentru o fâșie de nisip, unde omul de afaceri român voia să facă o plajă așa cum nu mai există în România. Interviul DCNews vine cu noi acuzații, răspunsuri oficiale și dezvăluiri care arată culisele unui stat acaparat de interese ascunse.

Printre acestea, şi faptul că Apele Române "sunt stat în stat". 

"După ce a fost agreat proiectul, am luat toate autorizaţiile, avizele, conform legii, când proiectul a fost gata a fost închis de aceleaşi autorităţi care au dat aprobarea. În speţă, a fost închis de partenerul meu de afaceri, că aşa este statul. Ar trebui să fie un partener loial, nu neloial. Adică, în speţă, Apele Române. A fost un parteneriat, mi-au închiriat o locaţie, noi am plătit şi plătim în continuare redevenţă. 

Am mai concesionat încă o plajă pe care plătim, dar nu beneficiem de nimic. Abia când s-a terminat vara, am primit certificatul de urbanism. Până terminăm proiectul, până cerem avizele, probabil vor mai trece doi ani până avem tot ce cere lege. Într-un cuvânt, statul în loc să te ajute, te blochează. 

(...) Eu spun doar atât. Ştiu şi autorităţile, este făcut şi un denunţ pe această temă. Nimeni nu verifică licitaţiile de la Apele Române. Şi am observat că Apele Române, şi cei de la Bucureşti şi ABA-DL Constanţa, sunt stat în stat. Nimeni nu are curaj să intervină acolo. Nici autorităţile statului. Cu tot respectul şi toată bunăvoinţa mea, nimeni nu are curaj să verifice ce se întâmplă acolo. 

O văd şi pe actuala ministră a Mediului, că vrea să facă curăţenie. Sunt vorbe aruncate în vânt. 

Eu am participat anul acesta, în ianuarie-februarie, la o licitaţie în care am fost declarat câştigător. Data limită de depunere a ofertelor a fost data de 9, şi au fost acceptate oferte şi pe data de 11. Indiferent dacă era weekend sau nu, nu au voie să accepte oferte după data limită. S-a decis anularea celor două oferte, s-a trecut la deschiderea ofertelor care rămăseseră în licitaţie, am fost declarat câştigător. Iar după 5 zile mi-au spus că am pierdut. Nu eram un singur competitor. Din patru firme au rămas două, s-au deschis ofertele, s-au verificat procedurile, am îndeplinit tot. Avem rapoartele semnate de membrii comisiei, de preşedintele comisiei. S-a luat act că totul este în regulă, au fost îndeplinite condiţiile, conform actelor am fost câştigător şi la 5 zile distanţă au inventat un artificiu şi m-au exclus din licitaţie", a declarat Alin Bucur la DC News. 

