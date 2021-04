Andi Vasluianu, despre divorțul prin care a trecut: A fost groaznic. Am avut o cădere

"Fosta mea căsnicie a durat un an. Facem miştouri pe subiectul ăsta, că ne-am luat second hand... Când am divorţat, a fost groaznic pentru mine. Am avut o cădere atunci", a spus Andi Vasluianu pentru okmagazine.ro.

"Ne-am căsătorit pentru că am vrut să avem acelaşi nume noi doi şi copiii noştri. Am făcut nunta după ce s-a născut primul nostru copil, Maia. De fapt, ne-am căsătorit religios înainte de-a se naşte Maia şi, după ce a apărut ea, am făcut şi cununia civilă. Nouă ne-a păsat de ce s-a întâmplat la biserică, nu la primărie, dar a trebuit să facem şi cununia civilă din motive administrative mai mult. Pentru noi, mai important e altceva...", a mai spus actor despre actuala sa căsnicie.