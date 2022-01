Anamaria Prodan, despre căsnicia cu Reghecampf: Sunt opt ani de când ne tot luptăm ca să aibă și copilul meu un exemplu, dar am tăcut

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și-au spus adio după 15 ani și nu în cei mai buni termeni. Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț, iar prima înfățișare va avea loc pe 7 februarie.

Invitată la podcastul moderat de Codin Maticiuc, Anamaria Prodan a continuat seria dezvăluirilor și a spus de când au început problemele în căsnicia cu Laurențiu Reghecampf.

Impresara a povestit, printre altele, că ea și Laurențiu Reghecampf au mai fost împreună în tinerețe, dar s-au despărțit. S-au reîntâlnit după câțiva ani și s-au căsătorit. La 36 de ani, Anamaria Prodan a rămas însărcinată.

"Era un jucător de fotbal în Liga a II-a foarte muncitor, perseverent. Noi am mai fost împreună când eram copii, când eram mai mici, am zis că este un semn. Eu îmi doream foarte tare un băiat și am zis că schimb o mie de bărbați până fac un băiat. (…) La 36 de ani am rămas grăvidă și știam clar că o să am băiat. Trebuia să fac chiuretaj pentru că am avut o operație. N-am ascultat de nimeni și am zis că acest copil o să fie perfect. Nu m-a interesat.", a declarat Anamaria Prodan la podcastul moderat de Codin Maticiuc, potrivit VIVA!.

Problemele în căsnicie ar fi apărut în urmă cu opt ani

Problemele în căsnicie ar fi apărut în urmă cu opt ani, când s-a zvonit că antrenorul CSU Craiova ar fi avut o relație extraconjugală cu o fostă asistentă tv.

"Terminase și cu fotbalul, avea și niște probleme medicale. I-am zis să mă asculte pe mine și eu o să îi fac o carieră cum n-a mai văzut și a fost numărul unu. Cu mine el a mers din ce în ce mai bine. Nici nu permiteam cuiva să îl atingă. Eu am fost cumva și soție, iubită, bodyguard. El a ascultat orbește. Îi făceam interviurile, filmulețele motivaționale după fiecare meci, e o artă. Dacă nu ai educație, e foarte greu. Cred că a fost foarte mult pentru el (…)

De acolo i-a luat Dumnezeu mințile și și-a descoperit latura asta spirituală. Dacă nu avea problema asta, astăzi el era în primii 10 antrenori ai lumii. Am încercat (n. red. să îl impresarieze în continuare). Când deja sari calul cu mine, te îngrop! A trecut, sunt doi ani, sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm, ca să aibă și copilul meu un exemplu. Când aveam cea mai mare nevoie de el…", a mai spus Anamaria Prodan.

"Declinul vostru a început de opt ani încoace?", a întrebat Codin Maticiuc. Anamaria Prodan a răspuns afirmativ și a precizat că "am tăcut din gură și de multe ori am învățat că pe bărbați trebuie să îi iei cu ușurelul și asta am făcut toată viața."

