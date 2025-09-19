€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:20 22 Sep 2025 | Data publicării: 16:42 19 Sep 2025

Amenințări trimise pe e-mail la școli și spitale din România

Autor: Doinița Manic
mesaje amenintari scoli Foto: Pixabay
 

Mai multe școli și spitale din România au primit pe e-mail mesaje de amenințare.

Incidentul a avut loc pe 21 septembrie, când pe adresele oficiale ale unor instituții de învățământ și unități medicale au ajuns mesaje cu caracter de amenințare.

Autoritățile au intervenit imediat, iar Poliția Română anunță că verificările preliminare, realizate împreună cu Serviciul Român de Informații, nu au confirmat existența unui pericol real.

Precizările Poliției Române

"La data de 21 septembrie, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale din țară au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

Menționăm că Poliția Română și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale.

Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip", a transmis Poliția Română pe pagina de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

scoala
amenintare
mesaje
politia romana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Echipamentele de bază în producția industrială modernă și rolul lor
Publicat acum 25 minute
Scântei în Coaliție. Chirieac, după ce Ilie Bolojan a pus diplomația în cui: E o joacă de copii, iar casa arde
Publicat acum 30 minute
Apă la preț plafonat în aeroporturi, gări, metrou și benzinării
Publicat acum 32 minute
Datoria publică a Franței continuă să crească, atingând recordul absolut de 3400 de miliarde de euro
Publicat acum 38 minute
Dan Negru, reacție acidă: Caută pe Google "regele audiențelor" și o să-ți apară moaca mea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat acum 23 ore si 18 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close