"Am avut sâni frumoşi de mică". Andreea Bănică, decizie: Încă îmi caut doctori

"De ceva vreme mă gândesc la o schimbare în viaţa mea, la o necesitate până la urmă… Mă gândesc la o operaţie, nu de mărire de sâni, de ridicare poate, sau nu ştiu, mă tot gândesc, o intervenţie de susţinere a sânilor, pentru că eu am avut nişte sâni frumoşi de mică şi este o parte a corpului pe care am iubit-o mereu.

Mama Natură m-a înzestrat cu ce a trebuit, am fost norocoasă din punctul ăsta de vedere, doar că, după naşteri, normal că se schimbă şi aspectul lor şi atunci mă gândesc, pentru viitor, pentru că înaintez în vârstă, să fac ceva să îi susţin. Încă mă documentez, încă îmi caut doctori şi tot aşa. Sunt într-o continuă informare! Sunt o tipă căreia îi lipseşte curajul în privinţa asta, mi-ar plăcea să am nişte prietene care să mă încurajeze în fiecare zi, să zică: "Fă-!o".

Eu încurajez pe toată lumea şi, de ce nu? Dacă poţi să fii mai frumoasă, de ce să nu faci nişte ajustări sau nişte schimbări? La mine e vorba de o necesitate. Nu îmi doresc sâni mai mari, nu mi-am dorit niciodată", a povestit Andreea Bănică, într-un interviu pentru emisiunea Exclusiv VIP, prezentată de Cristi Brancu, la Prima TV, scrie click.ro.

"Mi-au spus că trebuie să port sutien non-stop"

"Abia mi-am făcut o septoplastie… După 5 ani în care nu știam dacă să o fac sau nu. Dar nu mai respiram bine. Mi-am luat inima în dinți și am făcut-o. Asta e singura pe care am făcut-o, dar da, mi–aș face și eu operații, aș apela la chirurg, doar că teama mea este mult prea mare decât dorința. Mi-e frică de dureri și de recuperare și nu știu dacă pot să trec prin lucrurile astea. Am auzit foarte multe femei care mi-au zis cum a fost după operația de sâni…. și să bag un corp străin în mine…

Am sâni, dar am și 43 de ani, și mă gândesc că mai târziu nu vor mai sta chiar așa. Nici acum nu mai stau cum stăteau în tinerețe, cum stăteau înainte să am copii. Pielea nu mai e fermă, oricât sport ai face, nu are cum să îi țină în aceeași formă. Și de asta port și sutiene. Eu care nu purtam și nu îmi plac, nu sunt adepta lor, trebuie să port pentru că, mergând pe la tot felul de cabinete, mi-au spus că trebuie să port sutien non-stop. Și când dorm. Groaznic! Când voi face o operație, voi zice. Nu am nici o problemă cu asta", spunea Andreea Bănică, în toamnă, pentru ciao.ro.

