Alexia și Aris Eram, copiii Andreei Esca, momente de panică, în timpul filmărilor America Express: "L-au dat jos pe șoferul nostru. Era cu mâna pe pistol. Ca în Narcos"

Începutul celei de-a doua etape în competiția America Express a adus aseară victoria echipei formate din Iuliana Pepene și Sonia Simionov la jocul pentru amuletă și Joker,

într-o ediție a reality show-ului care s-a impus ca lider de audiență pe toate segmentele de public. În această seară, acțiunea se precipită în cursa pentru imunitate, marcată de un incident care a adus momente extrem de stresante pentru Aris și Alexia Eram.

Difuzată de Antena 1 în intervalul 19:59 – 00:00, ediția de aseară America Express a fost prima opțiune a telespectatorilor români pe toate segmentele de public. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului urban cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 6.6 puncte de rating și o cotă de piață de 24%, în timp ce următorul clasat, Pro Tv, înregistra 5.3 puncte de rating și o cotă de piață de 19%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 6.2 puncte de rating și 18.7% cotă de piață, Pro Tv situându-se pe locul secund, cu 4.9 puncte de rating și 14.7% cotă de piață. La nivel național, America Express a ocupat primul loc în topul audiențelor, cu 5.7 puncte de rating și 16.7% cotă de piață, Pro Tv situându-se pe locul secund, cu 5.4 puncte de rating și 15.7% cotă de piață. În minutul de aur 20:22, emisiunea a fost urmărită de peste 1,1 milioane de telespectatori.

Ieri seară, Iuliana Pepene și Sonia Simionov au obținut victoria la jocul de amuletă și Joker, în care s-au întrecut cu Iulia Albu și iubitul ei, Mike, de-o parte, și Romică Țociu și fiul său, Cătălin, de cealaltă parte. Iar avantajul Jokerului ales de ele este unul care poate răsturna situația: au dreptul să oprească o altă echipă pentru 20 de minute în timpul cursei..

"L-au dat jos pe șoferul nostru"

Situația va fi, însă, oricum răsturnată în această seară, când concurenții se vor confrunta cu câteva misiuni de-a dreptul amețitoare – pentru că vor purta în timpul mai multor probe niște ochelari care le vor da lumea peste cap... Despre ce este vorba telespectatorii vor descoperi în această seară. Tot în această seară, călătoria în universul cafelei columbiene va duce echipele pe o plantație de cafea, unde misiunile îi vor împinge pe unii dintre concurenți dincolo de limita răbdării. Provocările fac, însă, parte din cursa pentru imunitate, așadar miza uriașă este motorul care ambiționează fiecare echipă în parte să dea tot ce are mai bun.

Dincolo de probele care solicită concurenții, cursa devine cu atât mai tensionată atunci când este marcată de incidente ce creează panică – așa cum s-a întâmplat în cazul echipei formate din Alexia și Aris Eram, mașina lor fiind trasă pe dreapta în timpul întrecerii pentru imunitate. ”Erau doi polițiști cu o atitudine foarte dură, care l-au dat jos pe șoferul nostru. Ne-au cerut documentele și ne-au spus că este ilegal ce facem. M-am enervat foarte tare. După ce am vorbit cu ei, am crezut că ne vor duce la secția de poliție și vom sta acolo până dimineața pentru că nu vor înțelege despre ce este vorba. Unul dintre polițiști era cu mâna pe pistol, exact cum am văzut în serialul Narcos. Ne-au luat toate documentele - nouă, dar și echipei de producție”, a povestit Alexia Eram. Întregul episod și toate celelalte provocări de care au parte concurenții pe Drumul Soarelui în cursa pentru prima imunitate din cea de-a doua etapă urmează în ediția America Express difuzată de Antena 1 și pe AntenaPLAY în această seară, de la ora 21:00.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News