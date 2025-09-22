Alertă maximă de taifun: Sute de evacuări și zboruri anulate

Super-taifunul Ragasa se apropie de nordul Filipinelor, aducând vânturi puternice de 215 km/h și rafale de până la 295 km/h. Furtuna trece pe lângă Insulele Babuyan și amenință zonele de coastă din apropiere, cu risc ridicat de valuri uriașe și maree periculoase, potrivit agenției naționale de meteorologie, transmite Reuters.

Alerte în Filipine, China, Taiwan, Hong Kong și Vietnam

Ca măsură preventivă, președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a declarat stare de alertă maximă pentru agenția de gestionare a dezastrelor și a mobilizat toate agențiile guvernamentale, în timp ce alerte de furtună au fost emise în întreaga Asia de Est și Sud-Est.

Pentru insulele Babuyan a fost emis un semnal de avertizare de furtună de nivel înalt, iar autoritățile au sfătuit populația să rămână departe de coastă și de cursurile de apă.

Super #typhoon #ragasa #nandoph is moving away from Batan. The islands south bore the brunt of it. Heavy squalls still lashing us here but conditions should steadily ease over the next few hours pic.twitter.com/yCutAxcER3 — James Reynolds (@EarthUncutTV) September 22, 2025

Guvernul a închis școlile și birourile în capitală și în largul insulei Luzon, pe măsură ce furtuna a adus ploi torențiale și avertismente pentru alunecări de teren, inundații și mări periculoase.

Sute de evacuări și zboruri anulate. Oamenii își fac provizii

Companiile aeriene au anulat aproximativ 24 de zboruri interne, majoritatea către principalele centre din Luzon, în timp ce serviciile de feribot au fost suspendate în porturi.

Chiar dacă Ragasa nu va lovi direct Taiwanul, sunt așteptate ploi torențiale pe coasta estică a insulei. Autoritățile au emis avertismente, au anulat 146 de zboruri interne și au evacuat peste 900 de persoane din regiunile montane.

Ministerul Apărării din Vietnam a ordonat forțelor sale să monitorizeze furtuna și să se pregătească pentru un posibil impact în această săptămână.

Și autoritățile chineze au activat măsuri de control al inundațiilor în mai multe provincii sudice, avertizând că ploile abundente vor începe marți seara.

Hong Kong a anunțat închiderea aeroportului timp de 36 de ore începând de marți seara, în timp ce Macau și Zhuhai se pregătesc pentru impact, cu închiderea școlilor și planuri de evacuare în desfășurare.

În Hong Kong, locuitorii au început să facă provizii de produse de bază luni dimineață. La supermarketuri s-au format cozi lungi, iar produse precum laptele s-au epuizat deja, în timp ce legumele se vindeau la prețuri de peste trei ori mai mari decât în mod normal, potrivit martorilor Reuters.